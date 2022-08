Les aventures originales de Red Sonja, le quatrième volume

La collection Les aventures originales de Red Sonja se termine avec ce quatrième volume, paru aux éditions Graph Zeppelin, en juin 2022. Un bel ouvrage qui regroupe 13 histoires, de Red Sonja, héroïne créée par Robert E. Howard, parues aux Etats-Unis, de 1975 à 1995.

A la frontière de la Némédie, le soleil descend rapidement derrière les arbres de la forêt de Darkwood. Red Sonja s’avance et va au-devant d’un groupe de trois personnes. Un jeune homme aperçoit l’héroïne et est surpris de la voir ainsi, vêtue d’une armure, avec des cheveux rouges comme le couchant. Le père veut prendre les devants et demande à son fils de le laisser faire. Red Sonja explique qu’elle aimerait seulement leur parler… Le père explique à la guerrière que si elle veut les rançonner ou les voler, elle risque de perdre son temps. En effet, ils n’ont en leur possession qu’une maigre vache. L’héroïne demande seulement une rasade de sa gourde et un renseignement sur une haute tour spiralée, qu’elle a vue au-dessus des arbres. La famille prend peur, ils s’affolent et ne veulent rien dire. Ils commencent alors à prendre la fuite…

Ce dernier recueil réunit donc treize histoires de Red Sonja, de 1975 à 1995. Des récits divers et variés, dans lesquels il est plaisant de retrouver l’héroïne combattre un loup-garou, ou faire la nounou pour un morveux ! L’une des histoires revient également sur son passé, ce qui l’a fait devenir une guerrière redoutable, la diablesse à l’épée. Les récits sont empreints de magie, de créatures fantastiques et de combats contre le mal, avec un brin d’humour, pour une lecture plaisante et captivante. En effet, la bande dessinée se lit facilement, avec ces différentes aventures rythmant plus ou moins le quotidien de l’héroïne sont le chemin est semé d’épreuves de toutes sortes, de combats épiques et de rencontres surnaturelles. Le graphisme est changeant, selon les histoires, avec des dessinateurs différents, apportant ainsi chacun leur patte.

Les aventures originales de Red Sonja est une collection, des éditions Graph Zeppelin, qui se conclut avec ce quatrième volume. Un nouveau recueil d’histoires de la diablesse à l’épée, héroïne du monde Hyborien de Conan le barbare, qui vit des exploits incroyables.

