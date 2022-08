Comment bien choisir son ghostwriter ou écrivain public ?

Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui désirent écrire un livre, un ebook ou encore un article permettant d’améliorer leur référencement sur internet. Faute de compétences rédactionnelles et de temps, un tel projet ne prend jamais vie. Or, il est possible de recourir aux Ghostwriters ou écrivains fantômes pour cela. Il en existe une multitude sur la toile ce qui ne permet pas toujours un choix facile. Comment opter pour un écrivain fantôme ?

Déterminer et identifier les besoins

Bien avant d’embaucher un Ghostwriter pour rédiger des articles, il vous faut dans un premier temps réfléchir à vos exigences et attentes à son égard. Cela vous permettra d’obtenir un rédacteur indépendant capable de répondre à vos besoins. Celui qui saura produire un contenu rédigé conformément à vos requêtes est le rédacteur professionnel qui répond aux critères suivants :

Il doit être capable de rédiger un ou plusieurs textes

Il doit savoir rédiger un livre, un article, un blog, une anthologie ainsi qu’un livre électronique. Tout dépendra du contenu rédactionnel que vous souhaitez obtenir.

Le rédacteur de l’article doit pouvoir produire un certain nombre de pages ou de mots

Son savoir-faire doit lui permettre de rédiger, d’effectuer de la réécriture, de référencer le contenu de votre page web

Le style d’écriture du contenu devra être conforme avec vos souhaits. Par conséquent, le rédacteur professionnel et producteur de contenu Seo est censé pouvoir adopter le style formel, décontracté ou celui académique.

Celui qui est censé se consacrer à la rédaction du contenu de vos sites internet doit proposer des prestations qualitatives et abordables. En somme, le rédacteur de l’article ou la rédactrice freelance embauchée devrait pouvoir offrir un rapport qualité-prix intéressant.

Il doit pouvoir se plier à un planning, aux règles de rédaction et produire un contenu unique.

Demander des références

Ici, il s’agit pour vous de recourir aux personnes ayant déjà fait appel à des équipes de rédaction. N’hésitez pas à leur demander des suggestions de personnes pouvant occuper le poste de rédacteur en chef ou vous accompagner dans la rédaction de contenu qualitatif.

Pour que les propositions de rédacteurs professionnels puissent vous satisfaire, notifiez à votre entourage vos besoins et attentes. Notifiez-leur également tout ce qui pourrait les faire choisir un rédacteur web freelance idéal pour votre communication digitale. Il s’agit là d’une astuce qui pourra vous faire gagner du temps, de l’énergie et même des ressources financières. Cela augmentera également les chances d’embaucher le bon rédacteur.

Parcourir les sites indépendants en ligne pour Ghostwriters

Ici, l’astuce consiste à parcourir les plateformes les plus réputées pour proposer des services d’écriture fantôme. Dès que vous vous connectez sur ces plateformes de rédacteurs spécialisés, choisissez les freelances qui vous intéressent. Par la suite, comparez ces derniers afin de déterminer celui à qui confier la rédaction de vos fiches-produits, de votre premier roman.

Vous pouvez vous rendre sur des plateformes telles que Odesk, Elance, vWorker et Problogger Job Board. Pour obtenir le rédacteur capable de :

Réaliser une rédaction de contenu de qualité,

Veillez à la rédaction et à la création d’un contenu respectant le style rédactionnel prévu,

Rédiger du contenu pertinent,

il vous faudra créer un compte sur ces sites spécialisés. De plus cela requiert d’être courtois afin d’attirer les candidats potentiels.

Recourir à une agence

Sentez-vous libre d’aller vers une agence lorsque vous êtes en difficulté pour trouver les rédacteurs web adaptés. Une agence digitale tiendra compte de vos besoins, attentes et budget afin de proposer celui qui réalisera un travail rédactionnel sans fautes et prêt à être publié. Pour que vous puissiez faire votre choix en fonction d’autres critères personnels, une agence de marketing digital vous proposera plusieurs candidats potentiels. Choissisez PODTODIGITAL par exemple !

Compiler une liste de candidats potentiels au poste de rédacteur en chef

Pour cette astuce, vous devez répertorier les Ghostwriters capables de créer du contenu, d’écrire clairement des articles pouvant attirer le lectorat. Il s’agit de rédacteurs :

que vous aurez trouvé sur des sites indépendants en ligne

qui auront répondu aux offres d’emploi

qui ont été suggérés par des agences de gestion de stratégie de communication.

Dès que cela est fait, relevez tout ce qui vous plaît chez chacun d’eux. Basez-vous sur tout ce qui peut vous aider à opter pour le candidat ayant de l’aisance rédactionnelle. Votre recherche du freelance ayant les compétences en rédaction doit reposer sur :

La situation géographique du rédacteur

Les domaines d’expertise du rédacteur freelance ou concepteur-rédacteur

Les commentaires, les retours et les évaluations de la clientèle

Le temps consacré à des projets spécifiques

La disponibilité du web freelance en rédaction SEO

Le nombre de mots pouvant faire l’objet d’une relecture

Le taux horaire par projet

Procéder à l’organisation d’un entretien

Dès que vous avez déniché quelques candidats nègres, n’hésitez pas à les rencontrer. Au cours de votre entretien avec ces derniers, vous devriez discuter de vos attentes, de vos besoins. Abordez également avec les freelances la façon dont ces derniers envisagent la collaboration. Interrogez les potentiels rédacteurs et sentez-vous libre de répondre à leurs questions.

Cette première entrevue avec les producteurs de contenu seo vous aidera à déterminer s’il règne entre vous et le nègre littéraire l’harmonie parfaite. La rencontre vous permettra aussi d’apprécier les compétences linguistiques des rédacteurs. Par ailleurs, notez pendant l’interview toutes vos impressions. En procédant de la sorte, vous parviendrez à vous rappeler les choses intéressantes ou non que vous auriez pu oublier.

Procéder à l’évaluation des portfolios de rédaction des candidats

À cette étape, demandez à vos candidats de vous fournir plusieurs contenus qu’ils ont produits en fantôme. De plus, n’hésitez pas à leur demander les divers styles d’écriture maîtrisés. Dès que les échantillons vous parviennent, prenez le temps de les lire et notez vos impressions. L’examen du travail rédactionnel de votre candidat réduit les chances d’opter pour celui ayant le moins d’expérience. Grâce à cela, vous aurez un aperçu du style rédactionnel de vos candidats. Ainsi, il vous sera facile d’opter pour celui qui vous convient le mieux.

Éliminez de votre liste les candidats qui sont incapables de fournir les échantillons d’écriture, car cela témoigne d’un manque de savoir-faire et d’expérience. Cela pourrait également cacher bien d’autres lacunes et problèmes.

Approfondir les recherches

Faites vos recherches et entrez en contact avec les employeurs ayant déjà travaillé avec vos candidats potentiels. En recourant à ces derniers, vous pourrez prendre une meilleure décision quant à votre projet d’écriture. Lors de votre rencontre avec ces employeurs, posez-leur les questions ci-après :

Quel est le niveau rédactionnel du candidat ?

Respect-il les délais de livraison ?

Est-il capable de bien écrire des articles en prenant en compte les préférences des lecteurs ainsi que les moteurs de recherche ?

Est-il capable de suivre les instructions ?

Quel est le contenu de la prestation ?

Est-il capable de faire une rédaction compréhensible et simple ?

Quelle est la qualité rédactionnelle de celui-ci ?



Cherchez également à savoir si l’employeur envisagerait de retravailler avec le ghostwriter sur un autre projet.

Exiger un court échantillon d’écriture sur votre projet

Après vous être entretenu avec les candidats potentiels, testez-les. N’hésitez pas à leur demander de vous produire un échantillon de votre projet. Ils devront effectuer et livrer le travail dans un délai précis. Après la livraison, il vous faudra lire minutieusement chaque texte. Ainsi, vous pourrez voir celui qui est adapté à votre projet et qui répondra au mieux à vos attentes. Ce faisant, vous êtes certain d’embaucher le meilleur écrivain public pour votre projet.

Prenez garde au candidat qui serait tenté de vous fournir des propositions « Plug and play ». Méfiez-vous aussi de ceux qui ne respectent pas les délais. Cela justifie d’une incapacité à se conformer à vos instructions et à accroître le risque de produire un rendu final non adapté.

S’entretenir avec le candidat choisi

Avec toutes les astuces abordées plus haut, vous êtes désormais en mesure de pouvoir effectuer le choix le plus adapté. Dès que cela est fait, invitez celui-ci en vue de discuter. Entretenez-vous sur la manière dont vous envisagez le développement de votre projet et de votre calendrier.

Ayez également le réflexe d’aborder la question des paiements, vos droits sur les textes rédigés ainsi que les attentes en matière de non-divulgation. Il s’agit là d’autant de précautions à prendre pour vous mettre d’accord avec votre nègre. Ainsi, cela évitera toute surprise lorsque celui-ci recevra le contrat final.

Rédiger le contrat final

Après vous êtes mis d’accord avec votre nègre, l’étape suivante consiste à rédiger le contrat final. Il s’agit là d’un document qui doit renseigner le paiement, les attentes du nègre et les vôtres. Incluez-y les clauses concernant les délais la divulgation, le plagiat ainsi que la confidentialité. Faites parvenir à votre écrivain fantôme le contrat pour que celui-ci puisse le lire. Celui-ci devra vous revenir s’il y a des points d’ombre dans le document.

Procéder à la signature du contrat

Dès que toutes les clauses du contrat conviennent aux 2 parties, chacun devra signer. Cela devra se faire en présence d’un témoin ou d’un notaire afin de garantir la contrainte juridique que peut représenter le document en cas de problème. Enfin, une fois que votre livre sera écrit, il ne vous restera plus qu’à le publier sur Amazon KDP.