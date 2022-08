Timoté dort chez un copain est un nouveau titre de la collection Timoté, des éditions Gründ. Un petit album carré adorable, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru en juin 2022, à lire et à écoute, grâce à l’application LIZZIE, qui se termine par des activités et un jeu à découper.

Dans la cour de récréation, Lila et Gabrielle discutent ensemble. Gabrielle explique à son amie que lorsqu’elle viendra dormir chez elle, elle lui prêtera son ardoise magique. Lila est d’accord, et pour remercier sa copine, elle prêtera, en échange, son nouveau livre de Boucles d’Or. Timoté, près du grand jeu, se demande, intrigué, pourquoi les filles ne viennent pas jouer avec lui et Maxou. Le petit chat a tout entendu, il explique à Timoté que Gabrielle invite Lila à dormir chez elle. Le petit lapin trouve cela chouette, et se rappelle qu’il avait bien aimé la dernière fois qu’il avait dormi chez son copain.

Le récit est doux, bien décrit, pour suivre tranquillement toute cette aventure du quotidien, pour Timoté. Une aventure qui change un peu du quotidien, pour découvrir une autre famille, celle de Maxou, qui ne prend pas des bains mais une douche, par exemple. La joie et la peur s’entremêlent parfaitement dans cet album, qui plaira aux jeunes lecteurs, et qui se reconnaîtront facilement dans les personnages. L’excitation de découvrir autre chose, de jouer avec son copain, mais la peur du noir, d’une nuit loin de sa chambre sont autant d’éléments qui touchent les enfants. Le texte est adapté, plaisant, rythmé, avec des dialogues, et assez détaillé, pour entraîner les enfants dans cette histoire. A la fin de l’ouvrage, des activités et un jeu adorable à découper, sont à retrouver. Le dessin offre un univers graphique moderne et coloré, très doux et vif à la fois.

Timoté dort chez un copain est un nouvel album de la collection Timoté, des éditions Gründ. Une nouvelle aventure pour le petit lapin qui, entre excitation et peur, va passer une soirée pleine de découvertes et de jeux, et une nuit, chez son copain Maxou.

