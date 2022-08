Les sortilèges de Zora – La bibliothèque interdite

La bibliothèque interdite est le deuxième tome de la série jeunesse Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Judith Peignen et Ariane Delrieu, parue en juin 2022, qui présente la suite des aventures d’une jeune sorcière réfugiée à Paris.

Dans la maison, Zora est sommée de boire et de se dépêcher, car ils doivent partir… Dehors des chiens effrayants, aux yeux rouges aboient. Ils sont tenus en laisse. Zora est sortie, elle court dans la forêt, elle est suivie par ces chiens qui la traquent. La jeune fille tombe, un chien est prêt à lui sauter dessus. Elle crie, se protège en mettant ses bras devant elle. Une étrange étoile apparaît, lumineuse, étincelante. Zora se réveille dans son lit, en criant. Elle se remet doucement, pensant à cet horrible cauchemar qu’elle fait depuis quelque temps. Elle prend son bain et se prépare pour aller au collège. Elle descend rapidement les escaliers, salut brièvement sa grand-mère, qui lui propose des crousticafrads. Mais la collégienne n’a pas le temps, elle embrasse rapidement sa grand-mère et saute dans le chaudrascenseur.

Zora est, désormais, contente d’aller au collège. Elle tente toujours d’y trouver ses marques, mais elle progresse, et cela grâce, entre autres, à Olga, une autre sorcière réfugiée. Zora tente toujours d’en savoir plus sur les sorcières, les pouvoirs et ce qui s’est passée, lorsqu’elle a dû quitter ses parents. Elle questionne sa grand-mère, qui ne raconte que le nécessaire. Alors, la jeune fille, avec l’aide d’Olga, va suivre sa grand-mère et ses amies, dans la mystérieuse bibliothèque interdite, pour tenter d’en savoir plus. La bande dessinée se lit facilement, entraînant les lecteurs, dans le quotidien de la jeune collégienne, qui tente de trouver sa place. Mais il y a surtout la magie et l’envie d’en savoir plus qui captive, sur l’origine de la magie, les sorcières, la situation de Zora… Le récit est bien découpé, rythmé, avec un peu d’humour, un peu d’action, du suspense et des révélations. Le dessin est toujours beau, avec des personnages travaillés, des décors superbes, le tout avec un trait fluide et vif.

La bibliothèque interdite est le deuxième tome de la série jeunesse Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest. Un bel album qui présente la suite des aventures de la jeune sorcière qui compte bien découvrir la vérité sur son passé et les persécutions subies par les sorcières.

