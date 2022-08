Faites une salle de musculation chez vous !

Pour réussir à prendre de la masse musculaire et bénéficier d’un corps bien sculpté, la tendance est à la création d’une salle de musculation chez soi. Plus avantageuse, cette option vous permet de disposer du matériel nécessaire pour vous entraîner à tout instant et dans l’intimité de votre maison. Créer une salle de sport ne s’improvise pas. Il est nécessaire d’établir un plan structuré qui intègre les paramètres clés. Quid des différentes étapes pour faire une salle de sport à moindre coût chez vous.

Choisissez la pièce dans laquelle vous souhaitez créer votre salle de musculation

La gestion de l’espace est un paramètre important qu’il faut prendre en considération pour réussir la création d’une salle de musculation à la maison. Votre pièce de sport doit être suffisamment grande pour accueillir l’ensemble des accessoires dont vous avez besoin. Pour bien effectuer vos enchainements, vous ne devez pas vous sentir à l’étroit dans votre salle d’entraînement.

Il est important de disposer d’un espacement approprié entre chaque équipement pour vous permettre de vous déplacer sans difficulté. Vérifiez la hauteur sous plafond de la pièce qui recevra les installations. Elle doit avoir une hauteur qui convient aux dimensions de certains appareils comme le banc de musculation à charges guidées, le rack à squat ou la cage à squat. Ce détail est capital surtout si vous envisagez de transformer votre garage en salle de sport.

La pièce qui vous servira de salle de musculation doit avoir une bonne aération et une bonne isolation thermique. Cela vous permettra de travailler dans des conditions optimales, été comme hiver, et de bénéficier d’un air sain durant vos entraînements. Elle doit être bien éclairée pour booster votre concentration et votre confort visuel. À cet effet, un endroit doté de fenêtres ou de baies vitrées est à privilégier.

Procurez-vous un tapis de course pour le cardio

Le tapis de course est l’accessoire privilégié des profils qui souhaitent prendre des muscles sans sortir de chez eux. C’est une solution qui vous permet de courir et de travailler tous les groupes musculaires sans avoir à sortir de votre maison.

Pourquoi choisir un tapis de course pour le cardio ?

Avec un tapis de course, vous améliorez votre endurance et travaillez vos muscles en profondeur. Moderne, il intègre différentes caractéristiques techniques qui en font un matériel polyvalent. Comme le confirme un avis d’expert sur le tapis de course ISE, vous avez la possibilité de réaliser différents exercices avec cet équipement. Un usage approprié de cet outil vous aide à renforcer votre système cardiovasculaire, à développer les abdominaux, les muscles dorsaux, les quadriceps, les pectoraux et d’autres parties de votre corps.

Le tapis de course est parfait pour créer votre salle de musculation chez vous. Par sa taille, il peut intégrer toutes les pièces. Certains sont dotés d’un système de pliage qui vous permet alors d’optimiser la gestion de l’espace. Avec les dernières performances technologiques, ces appareils sont plutôt silencieux. Vous pouvez dès lors vous exercer à n’importe quelle heure sans craindre de déranger les autres occupants de la maison ou vos voisins.

Comment bien choisir un tapis de course ?

Pour bien choisir le tapis de course parmi la large gamme de modèles qui existe, considérez sa taille, la puissance de son moteur et sa largeur. L’équipement doit avoir des mesures qui s’adaptent aux dimensions de la pièce dans laquelle vous souhaitez le mettre.

La puissance doit être fonction de la fréquence d’utilisation. Pour une utilisation régulière, préférez un appareil avec un moteur puissant. Assurez-vous que la plateforme est suffisamment large pour vous permettre de vous entraîner sans risquer de sortir du tapis. Choisissez un équipement qui s’adapte à votre type de foulée et à votre morphologie.

Mettez en place un sol isolant

Durant vos séances de musculation, vous engendrez un certain degré de bruit qui peut être désagréable pour vous ou pour votre entourage. La chute d’un poids ou d’un haltère par exemple peut générer des bruits d’impacts. C’est pourquoi il vous faut miser sur une solution d’insonorisation par le sol afin de réduire les bruits et les vibrations. Remplacez l’ancien revêtement par une dalle de sol, en caoutchouc ou en PVC avec isolation acoustique. Tout en absorbant les bruits, vous protégez la couverture contre la dégradation que peut entraîner la chute des accessoires lors des exercices.

Toutes les surfaces ne sont pas conçues pour supporter de lourdes charges. L’endroit que vous avez défini pour implanter vos appareils de musculation doit avoir un sol résistant. Ce dernier doit pouvoir supporter le poids de l’ensemble des outils que vous souhaitez installer. Si la surface de la pièce n’offre pas les conditions nécessaires, n’hésitez pas à entreprendre quelques travaux de rénovation pour la renforcer.

Misez sur des équipements de musculation essentiels

Vous devez équiper votre salle de musculation de façon intelligente, rationnelle et efficace. En plus de l’indispensable tapis de course, achetez d’autres appareils et accessoires peu encombrants et qui vous permettent de vous entraîner véritablement.

Un banc de musculation pliable

Le banc de musculation est une véritable aide pour les profils qui souhaitent travailler leur corps. Il permet de stimuler divers groupes musculaires, notamment les pectoraux et les abdominaux grâce à la variété d’exercices qu’il permet de réaliser. Avec un banc de musculation, vous pouvez faire du développé couché avec haltères, de l’incliné ainsi que d’autres exercices. Pour une gestion optimale de l’espace, optez pour un banc de musculation pliable. Ce dernier convient aux petites pièces, car il est facile à stocker à la fin de votre séance de sport.

Une cage à squat

Installer une cage à squat à la maison est utile pour travailler en profondeur vos jambes. Ce matériel cible les quadriceps et les mollets pour vous offrir un développement musculaire cohérent. Souvent, une cage à squat intègre une barre de traction que vous pouvez utiliser pour stimuler vos biceps. Elle peut aussi accueillir d’autres outils comme le banc de musculation pour faciliter la réalisation de vos entraînements. Préférez une cage à squat à hauteur réglable si vous ne disposez pas d’une hauteur sous plafond suffisante.

Des haltères réglables

Les haltères sont essentiels pour développer de la masse musculaire. Afin de ne pas vous encombrer avec un nombre élevé d’équipements, procurez-vous un haltère réglable. Ce dernier vous permet d’augmenter ou de réduire les poids sans avoir à changer chaque fois de disques. C’est plus pratique, et offre un gain d’argent et de confort. Vous n’aurez plus à dépenser d’argent dans plusieurs haltères pour soutenir votre progression.

Des élastiques de musculation

Les élastiques de musculation vous permettent de varier l’intensité de vos exercices. Vous pouvez les utiliser pour préparer vos tissus à des efforts intenses. Ces accessoires peuvent vous aider à augmenter le niveau de difficulté de vos séries de développés couchés, de squat ou de pompes, car ils créent une résistance supplémentaire. Les élastiques prennent peu de place, ce qui est idéal pour la gestion de votre espace.

Quel coût prévoir pour la création d’une salle de sport à domicile ?

Le coût pour transformer une pièce de votre maison en salle de musculation varie selon plusieurs paramètres. En fonction du nombre d’équipements que vous achetez et de leurs caractéristiques, le prix peut monter ou diminuer. Nous vous recommandons de privilégier des accessoires polyvalents et essentiels pour réduire les dépenses : tapis de course, banc de musculation, cage à squat, haltères réglables.

La création de votre salle de musculation à la maison vous coûtera entre 500 et 2 500 euros en moyenne, si vous limitez le nombre d’équipements à acheter. Cette plage de prix peut être largement excédée si vous préférez choisir des appareils de très grandes qualités et si vous souhaitez avoir un équipement complet.

Avec un budget réaliste, vous pouvez trouver des accessoires qui offrent un très bon rapport qualité-prix. Ne vous précipitez pas sur des produits moins chers et de moins bonne qualité. Il est important de privilégier la qualité à la quantité. Les accessoires achetés seront utilisés sur plusieurs années et régulièrement. Vous pouvez compléter vos équipements au fur et à mesure que vous progressez.