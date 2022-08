Comment enregistrer et créer mon livre audio ?

Les livres sonores ne sont pas qu’à destination des personnes utilisant le braille ou ayant des difficultés à lire. En effet, ces ouvrages permettent de s’endormir en écoutant des comptines, des contes ou encore un livre de poche lorsque vous êtes en déplacement, en train de courir ou dans les transports en commun. Aujourd’hui, il est même possible d’enregistrer vous-même un livre en entier sous Windows ou Mac. Cela pourra se faire, peu importe ce que votre livre raconte (histoires à écouter, recueil, recettes, nouvelle, etc.). Les auditeurs pourront donc l’écouter en fichier MP3 sur un ordinateur, un smartphone, un baladeur MP3, etc. Pour ce faire, enregistrez votre premier livre en suivant les conseils ci-dessous.

Enregistrer soi-même son livre audio (pratiquer de l’autoédition)

Pour intégrer un livre à une bibliothèque sonore, il va de soi d’en avoir une version audio. La création des livres audios en français nécessite du matériel. Ainsi, il vous faudra en réalité :

Un micro de haute qualité

Un filtre à postillons : c’est le matériel qui permet au liseur ou aux liseuses d’atténuer les bruits

Un lieu d’enregistrement idéal : vous devez opter pour une pièce silencieuse et calme

Un logiciel d’enregistrement et de retouche de livre électronique. L’outil informatique permettant d’avoir un livre en format audio est appelé Audacity. Grâce à celui-ci, vous pourrez enregistrer une voix humaine dans les conditions les plus optimales afin d’obtenir les meilleurs livres audios.

Une solution pour l’intégration du livre audio dans des bibliothèques sonores.

Pour que votre livre puisse être audible grâce à un lecteur MP3 par exemple, vous devez d’abord le transformer en fichiers MP3. Cela n’est pas du tout compliqué, mais il vous faudra avoir les équipements cités ci-dessus.

D’après les nombreuses expériences, il a été démontré qu’il faut au minimum 3h de travail pour obtenir une heure d’enregistrement audio pouvant être publié. Pour pratiquer de la littérature audio, vous devez lire le livre doucement, distinctement tout en articulant les mots correctement. N’hésitez pas non plus à reprendre votre respiration lorsque cela est nécessaire.

En général, vous devez vous entrainer sur les premiers chapitres afin d’être certain de votre processus d’enregistrement. Ce n’est qu’après cela que vous pourrez vous lancer dans l’enregistrement du livre en entièreté.

Respecter les caractéristiques universelles d’un livre audiobook

Pour que votre livre audio à télécharger puisse être accepté par une bibliothèque numérique, l’ouvrage doit présenter certaines caractéristiques.

Les crédits de début et de fin : au début, vous devriez intégrer le titre de l’ouvrage, le nom de l’auteur, le nom du narrateur. À la fin, insérez le titre de l’ouvrage et les mentions « lu par », « écrit par », « propriétaire du Copyright ».

Produire le livre en fichier MP3 (192 kbps ou plus)

Un niveau de décibels compris entre -23 et -18.

Les chapitres du livre physiques doivent être respectés

Le livre sonore doit être dépourvu de bruits de bouche et de nuisances

En lecture numérique, il est exigé une seconde de pause à l’ouverture et 5 secondes à la fin.

Pour avoir un livre audio, vous devez créer un fichier audio par chapitre

Il s’agit là d’autant d’exigences auxquelles vous devez vous conformer pour créer un livre en écoute audio. Ce n’est pas toujours évident à réaliser. C’est la raison pour laquelle vous devez confier la création de votre livre audio à un professionnel. Une des agences réputée en le domaine est PODTODIGITAL. Nous leur avons déjà confié des tâches en ce sens avec succès.

Vendre soi-même son livre audio

Vous avez la capacité de diffuser votre livre audio par vos propres moyens. Cela se fait grâce à des plateformes telles que Google Play, iTunes, Kobo. Pour y arriver, vous devez passer par ces plateformes, détenir certaines compétences techniques et vous conformer au cahier des charges techniques.

Amazon et Audible sont des plateformes spéciales. Pour y publier votre œuvre vocale, vous devez d’abord signer directement un contrat de distribution avec audible en acceptant les conditions générales de vente. Néanmoins, cela requiert que vous soyez reconnu comme une maison d’Edition. Dans le cas contraire, recourez aux services des prestataires.

Au prime abord, cela pourrait se révéler contraignant. Avec le temps, de telles contraintes se transforment plutôt en avantages. En effet, ces plateformes pourraient changer et simplifier le processus de publication de votre livre vocal.

Aujourd’hui, Amazon mais à la disposition de sa clientèle son outil ACX dont le rôle est de permettre la diffusion de livres audios. ACX sera opérationnel en France dans des délais très intéressants.

Quelques conseils pour se faciliter la création du livre audio

Prime abord, il vous faut déterminer s’il est possible de lire vous-même l’ouvrage. En réalité, la lecture à haute voix est facilitée en fonction du genre littéraire de l’œuvre. Si vous pouvez réaliser cela alors passez à l’étape suivante qui est la préparation du manuscrit pour l’audio. Cela consiste à le débarrasser de tout ce qui ne doit pas figurer dans les fichiers audios. Identifiez également tout ce qu’il vous faudra lire différemment.

Ensuite, débarrassez-vous des notes de bas de page, des graphiques et images, et du sommaire. Supprimer également les références à d’autres pages. Par ailleurs, il vous faudra surligner les titres de chapitre ainsi que les parties les plus importantes. N’hésitez pas à vous entraîner en vous servant des premiers paragraphes. Au cours de vos entraînements, réécoutez-vous et corrigez toute imperfection.

De plus, il vous faudra lire très lentement afin de permettre à l’auditeur d’écouter et de comprendre vos dires. Hydratez-vous entre les chapitres. Restez vigilant et n’octroyez pas vos droits d’auteur ou d’éditeurs au premier venu. En effet, il est possible que celui-ci ne diffuse pas votre ouvrage dans les normes. Cela pourrait entraver les ventes. Restez naturel et amusez-vous, car un livre audio se doit de procurer certaines émotions à celui qui l’écoute.

Confier l’enregistrement du livre à un professionnel

Un enregistrement de votre livre audio peut être délégué à un professionnel. Il est aussi possible de se rapprocher d’un studio d’enregistrement qui travaille en partenariat avec des narrateurs internes ou externes. Les experts du studio d’enregistrement s’occuperont du traitement du son ainsi que la distribution du fichier en divers formats (fichier MP3, cd-rom).

Il s’agit là de studios d’enregistrements ayant l’avantage d’être référencés dans le moteur de recherche Google. Dans l’optique de faciliter les échanges, privilégiez les studios près de chez vous. N’hésitez pas non plus à assister aux enregistrements.

Quel est le coût d’une telle prestation ?

Le budget à mettre en place pour enregistrer des livres à écouter est fonction du nombre d’heures d’enregistrement. En effet, pour 1h d’audio enregistré et traité par un professionnel, prévoyez au maximum 400€. Ainsi, vous êtes certain d’obtenir en moyenne 10.000 mots de lecture à haute voix en 1h.

Par conséquent, pour un livre comportant 40000 mots, le budget à prévoir s’élève à 1200€. C’est le prix à payer pour la narration de votre livre. En procédant de la sorte, il vous sera possible de le diffuser sur un nouveau canal en vue d’encaisser de nouvelles ventes très lucratives. Il s’agit là d’une somme que les auteurs qui parviennent à vendre un niveau correct de livre numérique peuvent réunir très rapidement.

Quels sont les avantages

La transformation d’un livre papier en ouvrage sonore vous permet de réaliser bien plus de profit. En effet, il ressort des dernières études que la majorité des Américains aiment davantage les livres audio que ceux électroniques. Cela explique donc la rentabilité des livres audios en Amérique.

Les mêmes résultats ont été observés aussi bien en Europe qu’ailleurs dans le monde. En outre, le coût de la conception d’un livre audio à partir d’un ouvrage déjà existant et relativement très faible. Ainsi, des économies assez élevées sont réalisées lors de la conversion de livres en ouvrage audio.

Toucher un public plus large

Les livres audios parviennent à toucher une audience bien plus large. Cela est tout à fait normal, car le public des livres audios ne se limite pas qu’aux personnes capables de lire.

Aucun problème d’inventaire

Les livres audios vous épargnent des tracas liés à l’inventaire. En effet, à la publication d’un livre physique, l’auteur doit constamment se charger de maintenir l’ouvrage en stock. Cela est primordial, car il est nécessaire de répondre efficacement à la demande.

Faciliter la découverte de votre ouvrage

En optant pour la transformation de votre livre en version audio, vous êtes certain que celui-ci puisse être découvert plus facilement. Les diverses études ont démontré que les livres physiques ne sont pas les plus aisés à découvrir en ligne. Ayez à l’esprit que plus votre livre est facile à découvrir, plus il atteint le public désiré.

Réaliser des économies en temps et en ressources financières

La conception de livre audio n’est pas aussi compliquée qu’il n’y paraît. De plus, il a été dit plus haut que le processus de création est plus ou moins accessible. Pour gagner du temps, vous pouvez même confier cette tâche à un professionnel ou à un studio d’enregistrement. Si vous souhaitez vous en occuper vous-même, vous devrez utiliser les logiciels en ligne.