Deuxième édition des Théâtrales d’Eze du 2 au 6 août

L’année dernière, la première édition des Théâtrales d’Eze avait été un beau succès. Les spectateurs étaient venus nombreux à l’Oppidum du col d’Eze pour voir ou revoir des pièces de théâtre avec des comédiens talentueux. Pour cette nouvelle édition, David Brécourt, le directeur artistique du festival, a décidé d’ajouter une cinquième soirée. Du 2 au 5 août, nous allons donc rire, nous émouvoir et réfléchir pour notre plus grand bonheur. Si Francis Huster, parrain de la première édition, a accepté d’en demeurer le parrain d’honneur, c’est la comédienne Véronique Jannot, qui assurera le rôle de marraine cette année.

Le mois dernier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’Hôtel de la Chèvre d’Or à Eze, David Brécourt a dévoilé la très belle programmation des Théâtrales. Il était entouré de Véronique Jannot, la marraine de cette édition, mais aussi de comédiennes et comédiens que le public aura le plaisir de retrouver sur la scène de l’Oppidum du 2 au 5 août : Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Stéphanie Paréja, Philippe Lellouche et Frédérique Tirmont. Cinq soirées riches en émotions dans le magnifique cadre de l’Oppidum du Cold’Eze, véritable scène à ciel ouvert.

Le 2 août, le festival débutera avec Papasss, une comédie écrite par Nadège Méziat et mise en scène par Christian Vadim. Nous les retrouverons d’ailleurs tous les deux sur scène aux côtés de Paul Belmondo, Edouard Montoute et Bernard Fructus. Ludmila âgée de 41 ans, a trois papas dont elle ignorait l’existence quatre ans auparavant. Lorsqu’elle leur annonce qu’elle va se marier avec un homme de leur âge, elle va provoquer bien des remous. Une histoire de famille qui promet de nombreux rebondissements.

Le 3 août, Mélanie Page, que nous avions pu applaudir l’année dernière, sera de retour à Eze aux côtés notamment de Grégori Bacquet dans Je m’appelle Georges de Gilles Dyrek, une comédie romantique qui fait la part belle aux prénoms et aux exs !

Le 4 août mettra l’humour à l’honneur. En première partie, la comédienne Stéphanie Paréja que le public a pu découvrir dans Plus belle la vie, viendra présenter son nouveau one-woman show. Après, ce sera au tour de Philippe Lellouche de monter seul sur scène. Dans son premier one-man show intitulé Stand alone, il partagera avec beaucoup d’autodérision ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, dans les années 80.

Le 5 août sera placé sous le signe de l’émotion avec En ce temps-là l’amour de Gilles Ségal. Un texte fort et bouleversant sur la Shoah que David Brécourt interprètera seul sur scène.

Le 6 août, c’est Chers parents qui clôturera cette édition. Auréolée d’un beau succès à Paris et nommée aux Molières de la meilleure comédie en 2022, cette pièce écrite par Emmanuel et Armelle Patron nous fera rire et nous interrogera sur nos rapports à la famille.

Les tarifs : plein tarif 30 euros, moins de 18 ans 15 euros. Un pass pour 5 soirées est proposé à 130 euros et à 50 euros pour les moins de 18 ans.

Les pièces débuteront à 21h et il sera possible de se restaurer sur place dès 19h.

Pour plus de renseignements sur le programme et pour réserver : www.lestheatralesdeze.com