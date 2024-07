FESTIVAL RTL2 ESSONNE EN SCENE : deux jours de musique non stop !

On n’aurait jamais pensé attendre la fin des vacances avec autant d’impatience. Pour sa 5ème édition, ce grand festival pop rock propose une affiche toujours aussi impeccable.

Situé aux portes de Paris, Festival RTL2 Essonnes en Scène est l’un des plus gros festivals de la fin de l’été en Ile de France. Cinq ans maintenant que les organisateurs affinent leur programmation rock et electro pour devenir l’évènement le plus en vue de la région parisienne. Comme les années précédentes, le festival prend ses quartiers le dernier weeke end d’août dans le cadre bucolique du Domaine départemental de Chamarande pour accueillir des artistes de premier plan tout en laissant une place importante aux découvertes. Il vous faudra choisir entre une quinzaine d’artistes qui se succéderont sur la grande scène frontale. Ainsi le cadre magique du Domaine accueillera dans son écrin de verdure où se dresse ce splendide château du XVIIe siècle, un admirable cortège d’invités : le pop rock celtique mélodies festives des Matmatah, la chanson émouvante de Hoshi, Mika et son assemblage de référence pop, hip hop, disco, funk et folk pas si courant et surtout bien assumé, le palpitant métissage pop électro, jungle et easy listening d’Etienne Daho sans oublier le retour pop rock très sollicité des excellents KYO. Côté des jeunes pousses, on ira découvrir l’univers la romancière Clara Yse, la pop lyrique de Blanche Esther, la voix cristalline de Nochka ou l’éléctro pop du trio Vertiges. Prévoir le plein de vitamines pour ces deux jours non-stop. Le week-end idéal pour une fin d’été en pente douce !



ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

Évry-Courcouronnes

INFOS BILLETTERIE

39 rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande Gare de Chamarande à 200m du Domaine

Accès route : parkings à proximité indiqués à partir de la RN20 Parkings à vélo Arpajon Chamarande Étampes

TARIF PLEIN 40€ TARIF GROUPE (achat de 10 places et plus pour le même jour en simultané)

39€ TARIF RÉDUIT (PSH / étudiant / -18 ans)

15€ TARIF ENFANT (-12 ans)

PASS 2 JOURS : 89€

Jean-Christophe Mary

HISTORIQUE ET PRÉSENTATION

RTL2 ESSONNE EN SCÈNE 2024

Depuis sa première édition en 2019, Essonne en Scène n’en finit pas de séduire. Mais son succès ne lui monte pas à la tête et le festival prend le temps de se développer et de cultiver ce qui fait son originalité dans le monde foisonnant des événements musicaux qui illuminent nos étés. Il faut dire, son positionnement dans le calendrier, sa programmation intergénérationnelle, sa convivialité et son environnement bucolique lui confèrent une identité tellement singulière.

Et puis, depuis l’année dernière, il faut ajouter la venue de RTL2 au sein des organisateurs pour compléter la photo de famille. Pour la première fois en France, une radio investit son image et tout son réseau, pour faire résonner le « son pop-rock » dans un tel événement. Une réussite ! Désormais baptisé RLT2 Essonne en Scène, le festival entre dans une nouvelle dimension et nous donne rendez-vous avec le meilleur de la scène francophone dans le cadre merveilleux du Domaine départemental de Chamarande. Week-end à Rome, chante Étienne Daho. En Essonne, c’est bien aussi !

DÉJÀ UN SUCCÈS POPULAIRE

RTL2 Essonne en Scène a déjà affiché deux soirées complètes pour sa première édition 2023, signe de la popularité grandissante de cet événement francilien. Positionné sur le dernier week-end avant la rentrée, après le rush des grands festivals, on est sur une ambiance d’été en pente douce avec le plaisir de profiter des derniers beaux jours sur les pelouses de Chamarande. En cette année olympique, le festival renouvelle ce format gagnant avec une jauge public maîtrisée et limitée à 10.000 spectateurs pour garantir la meilleure expérience possible.

EN 2024, LE MEILLEUR DE LA SCÈNE POP-ROCK FRANCOPHONE

Entre chanson, pop et rock, la scène francophone y est représentée dans toutes ses dimensions, pour tous les goûts, surtout les meilleurs, pendant les deux jours du festival.

Vendredi 30 août, Hoshi vient confirmer sa percée fulgurante. Elle est précédée sur scène par les rockeurs brestois, Matmatah au sommet de leur forme. Tournée anniversaire pour Kyo, le quatuor continue de fêter les 20 ans de l’album qui l’a propulsé, Le Chemin en 2003. Et à découvrir absolument, la chanteuse Clara Ysé, l’une des révélations du moment.

Samedi 31 août, la soirée promet un feu d’artifice grâce à Mika dont la réputation de showman n’est plus à faire. Avant lui, RTL2 Essonne en Scène reçoit justement l’un des plus grands noms de la pop française, en la personne d’Étienne Daho. Pour précéder un tel artiste, on peut compter sur le cran et le talent de Santa, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen.

Ces affiches prestigieuses ne seraient pas complètes sans la présence des jeunes talents essonniens ou nationaux. Cette année, Nochka, Belle Vedhere, Vertiges et Blanche Esther ouvriront la scène. Qui sait ? Dans quelques années, leurs noms figureront peut-être en tête d’affiche des prochaines éditions de RTL2 Essonne en Scène.

Le Domaine départemental de Chamarande : Un jardin d’Eden Musical !

Les familles essonniennes connaissent bien le Domaine départemental de Chamarande, un lieu de promenade bucolique, chargé d’histoire et parcouru de sculptures d’art contemporain originales. Paris est tout proche mais déjà loin pour le visiteur qui franchi les grilles du parc labellisé « jardin remarquable ». Sur une centaine d’hectares, les tilleuls, cyprès chauves, platanes, hêtres, plantes endémiques et essences rares forment un environnement bucolique entourant un jardin à la française du XVIIIe siècle, un autre à l’anglaise du XIXe siècle, une orangerie… au bord d’un étang surnommé « le lac des amoureux ». Le tout forme un écrin pour le superbe château construit en 1654, restauré dans les années 1970, qui abrite aujourd’hui les Archives départementales de l’Essonne ainsi que des expositions d’art contemporain.

Festival des copains et des familles, où la contemplation prend le pas sur la consommation, RTL2 Essonne en Scène est naturellement sensibilisé aux urgences de l’époque.