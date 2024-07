Les Antres – Quéa

Quéa est le deuxième tome de la trilogie Les Antres, des éditions Delcourt, paru fin mai 2024. Une bande dessinée à la croisée du Petit Prince et du Roi et l’Oiseau, d’Eric Puybaret, qui offre un récit étrange, une aventure fantastique et surprenante…

Anton est avec Laïs, il lui explique qu’il doit partir au port des Sept passeurs. La jeune femme ne semble pas accepter son départ. Elle rappelle à Anton combien elle tient à lui. Elle souhaiterait qu’ils restent ensemble, pour être heureux ! Anton explique à Laïs qu’elle s’éprend du moindre pèlerin qui traverse le marais. Elle devrait donc trouver rapidement quelqu’un d’autre… Laïs semble surprise, et pense qu’Anton dit n’importe quoi ! Elle n’a pas le cœur à ce point nécrosé ! Et pour lui prouver, elle fait voir de quoi elle est capable pour lui, et se planter un couteau dans le corps. Anton lui rappelle qu’elle est déjà morte, donc cela ne rime à rien. Laïs affirme que cela fait quand même mal… Anton prend Laïs dans ses bras, pour la ramener. Il demande si elle sait ce que Nina fait dans son hangar.

Le récit reste toujours aussi surprenant, doux et intrigant. Anton poursuit sa quête, dans les Antres, et retrouve quelques personnages. La bande dessinée se trouve rythmée, avec son lot de rebondissements, ses rencontres, ses aléas… En effet, pour le héros, tout ne va pas se passer comme prévu, tout comme pour Quéa. La sœur-juge, qui veut venir en aide à Anton, va aussi se retrouver poursuivie… Ainsi, l’album va quelque peu osciller sur les aventures de chacun. L’univers reste poétique, doux, loufoque et mystérieux. Il se révèle un peu plus, tout comme certains personnages. Une partie du passé d’Anton est aussi révélé, apportant une nouvelle dynamique et des questionnements, quant à la suite de l’aventure. Ce deuxième tome présente une réelle quête, ainsi qu’une réflexion sur la vie, la mort… Le dessin reste moderne, élancé, sans contours, plutôt doux et captivant.

Quéa est le deuxième tome de la trilogie Les Antres, des éditions Delcourt. Un album surprenant, qui présente la suite de la quête d’Anton, âme errante piégée au fond des Antres. Une aventure surnaturelle, loufoque et palpitante qui présente une histoire originale et bien menée.