Urbance – Tome 2/4 – Éditions Ankama

Partagez





Après une mission d’infiltration, pourtant plutôt ratée, dans l’Urbance, Lesya attise les convoitises du côté des femmes ! La terrifiante Sœur Amy la prend sous son aile au sein de Tech City. Mais à quel prix ?

De son côté, à Junk Town, Kenzell est soupçonné d’être une taupe…

La suite de ce global manga qui pulse au son de l’Urban culture dans un univers sci-fi régi par un régime totalitaire ! Disponible depuis le 5 juillet 24 aux Éditions Ankama. (+13)

Le décor :

Une boutique de shoes dans Junk Town…

Wils n’en peut plus de son employé qui ne cesse d’être diverti par n’importe quelle nouvelle réception. En plus, Kenzell n’est toujours pas arrivé, pour prendre son heure de boulot. Tout le monde se rappelle de sa prestation d’hier dans l’Urbance, lorsqu’il a mixé, avec succès. Tout le monde sauf Brain est ses sbires qui débarquent dans la boutique pour déclarer que Kenzell est un traître ! On le suspecte d’être de mèche avec cette fille avec qui il a, soi-disant, « échangé » pendant le mix, juste avant que la soirée parte en vrille…

De son côté, la fameuse fille, Lesya, se retrouve avec zéro crédits. C’est la dèche ! Elle crève la dalle, mais une alliée impromptue vient la sortir de sa mouise en lui offrant un bon repas ! Même si elle reste à cran, car toutes les « sœurs » de Tech City l’ont laissé tomber hier pendant son infiltration chez les hommes… Quoi qu’il en soit, elle génère des convoitises… Et ne manque pas d’avoir des propositions des différents clans de filles de Junk Town. Cela ne l’enchante pas, car elle souhaite rester un électron libre, mais, dans l’Urbance, il est judicieux de choisir son camp, si on ne veut pas avoir d’emmerdes !

D’ailleurs, elles ne vont pas tarder à arriver à présent qu’il y a eu contact entre les deux sexes, alors que c’est formellement interdit depuis le virus.

Ça sent le débarquement des agents de Coevo, et ça ne va pas rigoler !!!

Le point sur le manga :

Si tu avais raté le TOME 1 clique dessus >> TOME1

Un second tome d’Urbance où l’on retrouve chacun des protagonistes en bien mauvaises postures. Le récit de Joël Dos Reis Viegas prend des allures de course contre la montre, et de fuite avec cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête des deux protagonistes principaux. Le tout dans une ambiance anxiogène dans cette enclave, où chaque sexe est séparé par un mur, mais aussi séparé du monde extérieur ! On se pose encore beaucoup de questions par rapport à cette situation générée par ce mystérieux virus, et toujours sur cette société COEVO qui semble tirer les ficelles de ce « monde ». Il faudra attendre le prochain tome chez Ankama Éditions, afin de découvrir les réponses attendues au vu de la tangente que prend l’histoire ! L’union des groupes est finalement loin d’être le sujet !!!

Le style graphique et les plans continuent de faire le job, avec une légère baisse de précision dans ce second tome. Mais comme l’explique l’auteur, en fin de récit, difficile pour lui de combiner réalité et fiction, alors on l’excuse et on attend le troisième tome pour juger !

La conclusion :

Un récit qui suit sa route avec de grosses tensions dans ce second tome ! L’Urbance est plus que jamais soumise aux règles et aux lois des différents clans, séparés par ce mur. Et l’ambiance de plus en plus inquiétante et anxiogène avec cette fin qui tease sur les événements du prochain tome aux Éditions Ankama. On espère enfin savoir qui tire les ficelles et pourquoi de ce petit monde !!