Timoté visite le musée d’Orsay – Ed. Gründ

Timoté visite le musée d’Orsay est un nouveau titre de la collection Timoté, des éditions Gründ, paru en mai 2024. Un album jeunesse d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, en collaboration avec le musée d’Orsay, pour retrouver quelques œuvres…

Timoté, Papi et Maman arrivent sur le parvis du musée d’Orsay, avec Lila et Maxou. Le petit chat s’écrie devant la belle et gigantesque statue de rhinocéros. De son côté, Timoté trouve que l’animal n’a pas l’air commode du tout. Papi a pris la place dans la file d’attente pour les visiteurs, il est temps de pénétrer dans le musée. A l’intérieur de la galerie, Lila trouve que c’est grand ! Maman explique qu’autrefois il s’agissait d’une gare. Il y a une grande et magnifique horloge. Timoté, stupéfait, demande si le TGV arrivait ici ! Papi raconte qu’il y avait beaucoup de train, mais beaucoup plus anciens que le TGV.

Timoté et ses amis, avec Papi et Maman, visitent le musée d’Orsay, un lieu emblématique de Paris. Une suggestion pour cet été, une invitation à découvrir l’art en famille et d’éveiller les plus petits. Le récit reste simple et détaillé, adapté aux jeunes lecteurs. Une belle visite, pour découvrir des incontournables du musée, de belles œuvres, ainsi que leur signification, les artistes… L’album propose d’enrichir son vocabulaire, à travers les œuvres et ce qu’elles représentent. Au fil de leur visite, ils admirent donc plusieurs œuvres différentes, entre peinture et sculpture, et différents styles, comme différentes représentations. Une visite enrichissante, qui s’accompagne de jeux à la fin de l’ouvrage, ainsi que d’un puzzle à découper et reconstituer. Le dessin reste rond et doux, très plaisant et coloré.

