Documentaires animés : En bonne santé ! – Mes super qualités !

Dans la collection des documentaires animés aux Éditions Glénat Jeunesse viennent de paraître deux nouveaux albums à savoir « En bonne santé ! » et « Mes super qualités ! ». Des livres grand format, richement détaillés, qui proposent aux enfants de découvrir quels sont les bons gestes pour rester en bonne santé. Ainsi que plusieurs questions sur ces valeurs qui leur permettront de vivre heureux et épanouis.

La série de livres « Le monde qui m’entoure »

« Le monde qui m’entoure » est une collection de documentaires interactifs que les enfants vont aimer manipuler grâce aux 49 volets à soulever. Ce sont des livres à thème qui vont leur permettre d’apprendre en s’amusant. Ils vont se faire une idée précise du sujet en question, ils pourront poser des questions aux adultes qui les accompagnent également. Le but étant d’aiguiser leur curiosité, de les intéresser au monde qui les entoure. Pas étonnant donc que les livres soient aussi pédagogiques et conçus avec soin. Il n’y a qu’à voir la richesse de la narration et les illustrations réalistes pour se rendre compte que les auteurs se mettent à la portée des plus jeunes. Une chose est sûre, ils n’auront aucun mal à se laisser porter par les mises en situation et s’en inspirer au quotidien.

« En bonne santé ! » : Comment garder la forme ?

« En bonne santé ! » invite les enfants à s’intéresser à ce qu’ils mangent. Ils vont apprendre les bases de l’alimentation, pourront jouer au jeu de se comparer, et prendre ainsi conscience de ce qu’ils font bien ou mal. Le livre parle aussi du plaisir de jouer dehors, de faire du sport seul ou avec les copains. Mais aussi de l’importance d’écouter son corps lorsqu’on a trop mangé, ou quand il a simplement besoin de faire une pause. Il y aura aussi une parenthèse médicale avec le chapitre « Même pas peur docteur » où l’enfant se rendra compte qu’il est important de faire surveiller sa santé. Et grâce aux nombreux volets glissés au cœur des illustrations, ils vont aller d’anecdotes en anecdotes. Bref, ils vont en apprendre suffisamment sur le thème pour qu’ils puissent appliquer les conseils au quotidien.

« Mes super qualités ! » : Cultiver des valeurs positives

« Mes super qualités ! » fait partie des livres qu’il faut mettre entre les mains des enfants désireux d’en apprendre un peu plus sur ces précieuses valeurs qui font avancer le monde : la bienveillance, l’intégrité, l’empathie, le respect bien sûr, le courage ou encore l’entraide. Ils apprendront que nous avons tous des qualités même s’il n’est pas toujours évident pour eux de les identifier. Ils auront un riche aperçu de ce qu’est la gentillesse autour d’une scène de fête très réaliste. L’autonomie sera également développée ici, au cœur même de l’école, de façon à ce qu’ils puissent comparer facilement avec des scènes de leur quotidien. Le chapitre « Du courage dans l’épreuve » va permettre aux enfants d’avoir un aperçu de parenthèses difficiles à vivre : un accident, une opération, etc.

Enfin, nous tenions à saluer les illustrations réalisées par Fotini Tikkou qui sont absolument géniales. Elles sont réalistes au point que les enfants auront l’impression de faire partie de l’histoire. Les situations sont reproduites avec soin, et bravo pour ces personnages qui ont tous un rôle et une histoire à raconter.

Ces deux livres sont de véritables « fenêtres sur le monde ».