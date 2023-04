Jean, Jacques Duvin est le maître des lieux. Sa passion est notamment la gastronomie du Sud-Ouest. Originaire de Mont-de-Marsan, il a travaillé dans de nombreux établissements renommés de la région, notamment à Arreau, Piau, Montrejeau…, avant de rejoindre Pau pour travailler “Au fruit défendu”. En 2008; Jean, Jacques acquière “Le Henri IV”.

La cuisine de L’Henri IV

La cuisine du Chef Clément est un véritable travail d’artiste. La présentation des plats est magnifique et les saveurs sont parfaitement équilibrées. Le Henri IV propose une cuisine qui marie à la perfection tradition et modernité, en respectant les traditions culinaires du Sud-Ouest. Le Chef est adepte de l’association de goûts pour créer des plats originaux et savoureux.

Les vins du Sud-Ouest sont également mis à l’honneur dans ce restaurant, avec une carte des vins bien fournie qui met en avant des vins régionaux tels que le Jurançon, proche voisin de Pau, ainsi que des vins béarnais et de Madiran.

Le travail du canard y est délicieux, et la cuisson des viandes est toujours parfaitement maîtrisée. Et que dire de la brioche pain perdu sinon “ouah” on en redemande tellement elle est “à tomber”.

Ambiance cozy

L’ambiance de L’Henri IV est à la fois raffinée et chaleureuse. La décoration intérieure est somptueuse, avec des murs en pierre, l’ambiance est intimiste et chaleureuse. Le service est impeccable, avec des serveurs attentifs et des professionnels qui prennent soin de chaque détail.

Lieu idéal pour un dîner romantique, une soirée entre amis ou seul pour se faire plaisir, Le Henri IV est un choix sûr.

Un bon choix palois

En résumé, si vous êtes à la recherche d’un restaurant de haute qualité à Pau, ne cherchez pas plus loin que Le Henri IV. Avec sa cuisine divine, son ambiance exceptionnelle et son service professionnel, c’est l’un des meilleurs restaurants de la ville. Avec un chef et un patron aussi passionné et talentueux que Jean, Jacques Duvin, Clément et le reste du personnel; vous êtes sûr de passer une soirée gastronomique inoubliable.