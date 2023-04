Suis avec ton doigt – Les labyrinthes

Les labyrinthes est le premier titre de la collection Suis avec ton doigt, des éditions Usborne. Un livre cartonné, paru en mars 2023, d’Elisa Ferro, qui propose aux jeunes lecteurs, à partir d’un an, de passer le doigt dans les rainures, pour suivre des chemins, développer l’habileté gestuelle, pour tracer.

Dès la couverture, le livre invite les enfants à passer le doigt dans la rainure, pour suivre la route et trouver le bon chemin. La première double page présente une grande illustration colorée et fascinante. Les bambins sont invités à aider le bateau pirate à naviguer vers le trésor. Plusieurs chemins semblent présentés mais un seul chemin permet d’arriver à l’île au trésor. Un creux, des rainures permettent de passer le doigt et de suivre les différents chemins. La deuxième double page propose un tout autre univers. L’univers des souris et de leurs terriers est à découvrir et solutionner ! En effet, les enfants doivent montrer à Souris, le chemin vers son terrier.

Ainsi de suite, à chaque double-page, les jeunes lecteurs sont invités à découvrir un nouvel univers et de nouveaux labyrinthes à solutionner. Des mondes qui plairont aux enfants, entre aventure et découverte, des chemins sont à suivre, pour trouver l’arrivée ! Le principe du livre jeunesse est simple, il propose aux enfants de suivre avec le doigt, les rainures des différents labyrinthes. Ainsi, les bambins développent leur habileté gestuelle, pour tracer, par la suite, des lettres et des chiffres. Un premier pas vers l’écriture, qui plaira tant aux enfants qu’aux parents ! Les illustrations colorées et le trait, rond et doux, offrent un bel univers graphique à découvrir.

Les labyrinthes est le premier titre de la nouvelle collection Suis avec ton doigt, des éditions Usborne. Un beau livre ludique et solide, qui invite les enfants, à partir de 12 mois, à suivre des rainures, trouver le chemin dans des labyrinthes. Ils vont s’amuser tout en développant l’habileté gestuelle, et amorcer l’apprentissage de l’écriture.

