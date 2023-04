C’est aux éditions Larousse qu’est paru, en mars 2023, le documentaire pour enfants, Les 10 chefs-d’œuvre du Louvre racontés aux enfants. Un ouvrage de Géraldine Maincent et Alain Boyer, qui propose de découvrir le top 10 des chefs-d’œuvre du musée le plus visité au monde !

C’est avec un sommaire sobre et pourtant efficace, que débute l’ouvrage. Ainsi, les dix chefs-d’œuvre sont directement listés, et plus qu’à découvrir ! La pyramide du Louvre, de Pei Jeoh Ming est le premier chef-d’œuvre à explorer. Une pyramide vitrée, construite entre 1985 et 1989, qui ne fut pas acceptée, au début, par les parisiens. Elle est aujourd’hui l’un des lieux les plus fréquentés de Paris, après la Tour Eiffel. Une pyramide qui va venir prendre place sur un terrain vague, dans la cour du palais du Louvre. L’œuvre est solide, avec un verre spécial… Il est transparent, pour laisser entrer la lumière, léger, pour ne pas surcharger le sol et solide, pour résister aux intempéries.

La deuxième œuvre présentée est La Joconde. Ainsi de suite, un descriptif très détaillé est à retrouver pour chaque chef-d’œuvre présenté. Les artistes sont présentés dans un encadré, tandis que des paragraphes apportent des informations sur l’histoire de l’œuvre. Des anecdotes décrivent quelques renseignements originaux, pour captiver les jeunes lecteurs. Le documentaire est très complet et attrayant, bien adapté, offrant une présentation générale et un approfondissement de l’œuvre, pour mieux la comprendre. Des informations complémentaires, des anecdotes et une BD viennent offrir quelques détails originaux, sur les œuvres. De nombreuses photographies et quelques illustrations accompagnent parfaitement le documentaire.

Les 10 chefs-d’œuvre du Louvre racontés aux enfants est un documentaire des éditions Larousse. Un livre complet, qui présente les 10 œuvres les plus connues du musée du Louvre, proposant aux enfants de percer leurs secrets, entre fiche d’identité, anecdotes…

