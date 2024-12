Donjon Antipodes + 10003 – Retour de flammes

Retour de flammes est un récit complet qui vient s’inscrire dans la série Donjon Antipodes, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Joann Sfar, Lewis Trondheim et Vince, parue fin octobre 2024, qui propose de retrouver Rubéus Kahn, le canard badass, pour de nouvelles aventures…

Dans une faille de croûte terrestre, qui donne sur un fleuve de lave, un robot semble en difficulté. A l’intérieur trois personnages tentent de discuter pour s’en sortir. L’un d’eux explique sa théorie. Il croit que l’épicentre des éruptions de magma n’est autre que l’ancien centre de Vaucanson. Il pense que c’est de là que sont sortis les démons. En effet, dans le passé, quelqu’un a fait quelque chose de grave ! La jeune fille avec eux demande à Rubéus d’écouter le professeur. Mais le héros est plutôt occupé à sauver tout le monde, en essayant de stabiliser le robot. Mais un éboulis a lieu. Le professeur renchérit, expliquant que cela confirme son intuition. Les gravats sont regorgent de vestiges du passé. Les gravats devant eux ont une valeur inestimable. Rubéus s’énerve, car il a besoin de ces vestiges, pour hisser le robot vers la sortie de la faille !

L’univers de la saga culte s’étend encore davantage, explorant un futur lointain où les vestiges du passé côtoient des enjeux brûlants. La bande dessinée dépeint un monde en reconstruction, où des personnages hauts en couleur se confrontent à des dilemmes moraux, des luttes de pouvoir et des quêtes identitaires. L’humour noir et les dialogues percutants restent fidèles à l’esprit de la série tout en s’enrichissant d’une dimension plus introspective. Ce nouvel opus joue habilement avec les codes de la science-fiction et du récit d’aventure, tout en offrant un regard acéré sur les travers humains. Rubéus Kahn est au cœur de ce récit bien mené, permettant en quelque sorte, de boucler la boucle. Le graphisme, signé par des artistes talentueux, surprend par sa richesse et sa maîtrise. Un mélange de détails foisonnants et de mise en scène dynamique qui renforce l’immersion dans ce futur dystopique captivant.

Retour de flammes est un nouvel album de la saga Donjon Antipodes, des éditions Delcourt. Un récit complet qui présente les aventures de Rubéus Kahn, dans un futur chaotique, plongeant les lecteurs dans les confins de la terre craquelée.