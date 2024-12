Test de l’Amazon Echo Spot : un assistant vocal avec un petit écran pour plus de confort

L’Echo Spot d’Amazon, sorti en 2017, a pour mission de combiner les atouts de l’assistant vocal Alexa et les avantages d’un petit écran interactif. Après le succès de l’Echo classique et de l’Echo Dot, Amazon continue d’élargir sa gamme d’appareils connectés en offrant un modèle plus compact et plus visuel. Mais au-delà de son design minimaliste et de son prix abordable, que vaut réellement cet assistant vocal ? Nous avons testé l’Echo Spot pour vous.

Design : compact et élégant

Avec ses 97 mm de diamètre et un écran circulaire de 2,5 pouces, l’Echo Spot ne passe pas inaperçu malgré sa petite taille. Ce modèle est conçu pour être discret et pratique, que ce soit sur un bureau, une table de nuit ou une étagère. Le revêtement en tissu est agréable au toucher, et l’anneau lumineux LED autour de l’écran est un détail qui ajoute une touche de modernité tout en étant fonctionnel. Cet anneau change de couleur en fonction de l’état de l’appareil (en attente, actif, ou lorsqu’un appel est en cours).

Le petit écran LCD permet d’afficher des informations contextuelles comme l’heure, la météo, des rappels ou même des vidéos courtes. Bien que l’écran ne soit pas destiné à un usage multimédia prolongé, sa taille reste suffisamment grande pour une interaction fluide et rapide. Amazon a opté pour un design minimaliste qui se fond facilement dans tout type d’intérieur, avec des coloris sobrement choisis (noir ou blanc).

Qualité sonore : un son correct pour un usage quotidien

L’Echo Spot est équipé d’un haut-parleur de 1,4 pouces. Si la qualité audio ne peut rivaliser avec des modèles plus imposants comme l’Echo Studio ou l’Echo Plus, elle reste tout à fait acceptable pour un appareil de cette taille. Lors des tests, nous avons trouvé le son clair pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour écouter de la musique, des podcasts ou simplement pour profiter des fonctionnalités d’Alexa.

Les basses sont un peu absentes, et le volume maximum pourrait ne pas suffire pour remplir une grande pièce. Cependant, pour une utilisation dans une chambre ou un petit salon, l’Echo Spot fournit un son suffisamment riche et équilibré. Si vous recherchez un appareil uniquement dédié à l’audio, d’autres solutions de la gamme Echo offriront de meilleures performances sonores.

Fonctionnalités Alexa : une expérience fluide et complète

L’Echo Spot repose sur Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, qui offre une multitude de fonctionnalités. Le contrôle vocal reste la caractéristique principale, et il fonctionne avec une grande réactivité. Vous pouvez tout demander à Alexa : la météo, des informations sur l’actualité, des rappels ou encore des recommandations musicales. L’intégration avec les autres appareils domotiques (ampoules, thermostats, prises connectées…) est parfaite, vous permettant de gérer votre maison intelligente facilement.

Mais l’un des gros avantages de l’Echo Spot réside dans son écran tactile, qui améliore l’expérience par rapport aux autres appareils Echo. L’écran permet de visualiser des informations supplémentaires comme des graphiques pour la météo, des minuteries, des rappels ou même des vidéos courtes (comme les actualités ou des extraits de vidéos via Prime Video). Cela rend l’expérience plus interactive, sans avoir besoin de se tourner vers un appareil plus grand comme l’Echo Show.

L’appel vidéo est également pris en charge. Vous pouvez passer des appels vidéo entre deux Echo Spot ou entre un Echo Spot et un appareil compatible Alexa (Echo Show par exemple). Bien que l’écran soit petit, il reste suffisant pour des appels rapides. Toutefois, il ne remplace pas un véritable appareil de visioconférence comme un smartphone ou une tablette. De plus, l’absence de caméra frontale en fait un appareil qui se concentre sur les interactions vocales plutôt que sur une utilisation multimédia complète.

Interface visuelle : simple mais efficace

L’écran de l’Echo Spot affiche par défaut l’heure, mais vous pouvez personnaliser son apparence avec des cadrans différents. L’interface est simple et réactive, permettant de naviguer entre les différentes fonctionnalités via des gestes tactiles. L’écran affiche également des informations utiles comme les conditions météorologiques, des rappels, des calendriers, et même des vidéos YouTube ou Prime Video (en résolution de 480p). Bien qu’il soit limité par sa taille, l’écran offre une expérience agréable pour une utilisation rapide.

En outre, l’Echo Spot s’adapte à l’environnement avec un mode sombre qui s’active automatiquement la nuit, ce qui est une attention appréciable pour ne pas perturber votre sommeil. L’interface reste fluide et intuitive, sans surcharge d’informations, ce qui en fait un appareil accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas particulièrement technophiles.

Points forts et points faibles

Points forts :

Design compact et moderne , facile à placer dans n’importe quelle pièce.

, facile à placer dans n’importe quelle pièce. Affichage visuel pratique : l’écran permet de visualiser des informations comme la météo, les rappels, et les appels vidéo.

: l’écran permet de visualiser des informations comme la météo, les rappels, et les appels vidéo. Alexa réactive avec une bonne intégration des services Amazon (Prime Video, Amazon Music).

avec une bonne intégration des services Amazon (Prime Video, Amazon Music). Réveil connecté avec affichage de l’heure, bien adapté pour les chambres.

avec affichage de l’heure, bien adapté pour les chambres. Appels vidéo possibles, même avec l’écran compact.

Points faibles :

Qualité sonore moyenne , qui manque de basses et de puissance pour des pièces plus grandes.

, qui manque de basses et de puissance pour des pièces plus grandes. Petit écran qui limite la lecture de vidéos et le confort visuel pour des contenus longs.

qui limite la lecture de vidéos et le confort visuel pour des contenus longs. Pas de caméra arrière pour des appels vidéo avec d’autres types d’appareils, contrairement à l’Echo Show.

pour des appels vidéo avec d’autres types d’appareils, contrairement à l’Echo Show. Peu de connectivité avec des services tiers, limitant son utilisation dans un écosystème autre qu’Amazon.

Conclusion : idéal pour ceux qui veulent une expérience compacte et fonctionnelle

L’Echo Spot est un excellent choix pour ceux qui cherchent un assistant vocal avec des fonctionnalités visuelles, mais dans un format compact et discret. Il permet de gérer votre maison connectée, de consulter des informations rapidement et d’effectuer des appels vidéo de manière simple. Bien qu’il ne soit pas adapté aux audiophiles ou à une utilisation multimédia intensive, il reste un appareil polyvalent et abordable pour des usages quotidiens.

Si vous recherchez un assistant vocal qui puisse aussi afficher des informations visuelles tout en étant relativement compact, l’Echo Spot pourrait être exactement ce qu’il vous faut. À ce prix, il représente une alternative intéressante aux autres appareils Echo plus grands, tout en conservant la fluidité et l’accessibilité d’Alexa.