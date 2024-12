Moi, Gisèle – Ed. Grasset jeunesse

Moi, Gisèle est un album jeunesse, de Sandrine Bonini et Annick Cojean, paru aux éditions Grasset jeunesse, en novembre 2024. Une bande dessinée qui présente une petite fille révoltée, indignée et libre, qui incarne une héroïne moderne, criant ses vérités !

La narration propose de découvrir une adorable petite fillette, qui s’appelle Gisèle. Elle a toujours le nez dans un livre ou une bande dessinée. Elle est un modèle d’obéissance et de douceur. Mais la narration s’arrête là, pour le moment, car Gisèle ne semble pas en accord avec ce qui vient de se lire. La fillette ne veut pas être souriante et gentille, à qui il arriverait des histoires mignonnes et parfaitement insignifiantes ! Gisèle affirme que l’on en connaît des centaines des histoires comme ça ! Du coup, elle dit qu’elle se sent surtout indignée, révoltée et libre ! La narration demande contre quoi la jeune fille est révoltée. Ce à quoi elle répond : l’injustice !

Dans cet album, les idées fusent et les sujets ne manquent pas. Le récit aborde avec humour et pertinence des thématiques variées comme le féminisme, le consentement, le savoir, les études, ou encore les absurdités du quotidien. Chaque partie s’organise autour d’une réflexion ou d’une situation qui invite à sourire, à réfléchir, parfois même à se reconnaître. Gisèle, personnage à l’esprit affûté et à la répartie bien sentie, offre des observations justes et souvent décapantes sur le monde qui l’entoure. Un ton mordant mais jamais cynique, qui donne à chaque thématique une saveur légère et accessible. Le dessin, à l’image du propos, opte pour une simplicité maîtrisée. Les traits ronds et clairs, pleins de fraîcheur, accompagnent parfaitement les dialogues avec une sobriété efficace.

Moi, Gisèle est un album jeunesse pétillant, qui offre à réfléchir, des éditions Grasset jeunesse. Une bande dessinée dans laquelle l’héroïne prend la parole, pour défendre ses idées, sa vision du monde et des choses, les injustices dans le monde et au quotidien…