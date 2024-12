Pico Bogue – Haïku

Haïku est le seizième tome de Pico Bogue, série jeunesse pleine d’humour, des éditions Dargaud, paru en octobre 2024. Une bande dessinée de Dominique Roques et Alexis Dormal, qui amène à réfléchir, tout en s’amusant, sur le monde, la vie, les relations…

En classe, un camarade interpelle Pico. Il lui fait remarquer que son stylo est beau. Pico, bon camarade, veut lui donner. L’autre enfant, ravi, le remercie avec un sourire. Il prend le stylo et l’observe. Mais rapidement Pico revient vers lui et lui explique qu’il avait oublié. En effet, le stylo était un cadeau de son grand-père et il doit le garder ! L’autre enfant ne semble pas satisfait et réplique aussitôt qu’il ne veut pas et affirme que ce qui est donné est donné ! Du coup, il ne lui rendra pas. Avec un air agacé, Pico répond qu’alors il peut lui donner une baffe, puisqu’il sait qu’il ne la lui rendra pas !

A l’épicerie, Pico tente de négocier des bonbons. Il explique au vendeur qu’il n’a pas d’argent, ni d’argument pour persuader de lui faire crédit de quelques bonbons. Le vendeur lui demande pourquoi il est venu… Le jeune garçon réplique que c’est difficile à dire, c’est comme la question « Pourquoi est-ce qu’on est venu au monde ? ». Le vendeur lui retourne la question. Pico s’en va en affirmant que c’est pour en sortir dans un triste état…

Ainsi débute ce nouveau tome de Pico Bogue, qui continue de charmer avec son humour tendre et sa philosophie espiègle. Pico, ce garçon à la chevelure flamboyante, explore la vie avec son regard malicieux et ses réflexions parfois déconcertantes, mais toujours empreintes de vérité. À travers une série de scénettes courtes et poétiques, le récit mêle légèreté et profondeur. Il aborde des thèmes universels comme le passage du temps, l’amour ou encore la nature. Les dialogues, empreints d’esprit et de finesse, font souvent sourire, voire réfléchir, avec une simplicité désarmante. Le duo formé par Dominique Roques et Alexis Dormal fonctionne à merveille . La plume trouve un écho parfait dans les dessins lumineux. Les aquarelles délicates, aux tons doux et chaleureux, renforcent l’atmosphère poétique et apportent une grande douceur à cette bande dessinée, confirmant une fois de plus la signature visuelle unique de cette série.

Haïku est le seizième tome de la série jeunesse pleine d’humour Pico Bogue, des éditions Dargaud. Un bel album, où le jeune garçon espiègle bombarde tout le monde de raisonnements irréfutables, qui tournent parfois à son avantage ou reviennent comme un boomerang !