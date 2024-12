The Sorority : une application d’entraide pour femmes

Un bouton d’alerte sur l’application qui prévient les femmes et minorités de genre autour de toi d’une demande d’aide en cas de danger, de l’harcèlement de rue aux violences conjugales, pour tout type de violence en général : c’est le concept de l’application sur mobile Sorority.

En pressant le bouton sur l’application, les femmes ou minorités de genre peuvent te contacter directement en appel ou par message, pour suivre ta situation et t’aider.

Plus encore, grâce à cette application, différentes aides sont proposées :

Tu peux contacter des anciennes victimes avec qui parler de ta problématique

Tu peux contacter des professionnel.le.s de l’accompagnement

Tu peux rechercher un lieu sûr pour te réfugier en cas de situation de violence

Tu peux proposer ton aide à ton échelle en proposant ton logement comme refuge ou pour échanger avec des personnes victimes de situation de violence.

L’application compte plus de 220 000 personnes utilisatrices et cela ne fait qu’augmenter. Par ailleurs, l’application est internationale et disponible en plusieurs langues.

Pour protéger ses utilisatrices, l’application demande une pièce d’identité et un selfie en temps réel, ainsi qu’un numéro de téléphone pour s’assurer de l’identité de la personne, afin de protéger au maximum les utilisatrices.

L’application a fait ses preuves et de nombreux témoignages sont disponibles sur le site de Sorority ainsi que des vidéos de témoignages sur internet. De plus, l’équipe de l’application est en cours de recherche pour trouver une manière sûre et sécuritaire d’intégrer les hommes à l’application. Ainsi, c’est une application qui peut sauver des vies, aider des personnes : partagez-là autour de vous ! Je vous invite sincèrement à lire les opinions des personnes qui ont utilisé l’application, cela fait chaud au coeur de voir autant de solidarité et d’entraide.

Il y a beaucoup de problématiques difficiles dans notre société, mais chaque jour, des êtres humains s’entraident pour un monde meilleur. Que chacun puisse faire du mieux qu’il peut à son échelle pour participer à l’amélioration de notre monde sous tous ses angles !