Donjon Monsters – Quelque part ailleurs

Quelque part ailleurs est le seizième tome de la série Donjon Monsters, de Joann Sfar, Lewis Trondheim et Guy Delisle, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2022. Un nouveau tome qui présente un univers toujours aussi déjanté, offrant un voyage dans l’espace et dans le temps.

Les morts qui sont inhumés dans l’immense cimetière de Nécroville ne quittent pas la terre. Ainsi, leurs familles peuvent encore les voir et leur parler. Grâce à cette magie, on vient de tout Terra Amata, pour pouvoir être enterré ici… Sur l’argent des familles endeuillées, la ville prospère. L’avocat Eustache Ravin discute avec une jeune fouine. Il est prêt à embaucher Andrée, car ses références sont remarquables. La jeune créature explique que tout le verbatim utilisé lui est familier, mais elle n’est pas du tout rassurée à l’idée de ces morts que l’on peut voir. Elle pense d’ailleurs, que son voyage jusqu’ici était une erreur. Elle souhaiterait rentrer à Vaugrenier. Cependant, l’avocat ne lâche pas l’affaire, et essaie de persuader la petite fouine, qui sert sa serviette tout contre elle. Il lui explique qu’il y a de tout chez eux, elle n’aura pas de quoi s’ennuyer…

Les aventures déjantées et l’humour tordu sont toujours présents, dans cet album surprenant. On y découvre Andrée, jeune avocate, qui arrive à Nécropolis, pour venir en aide à un grand avocat. Après la disparition de fantômes, la nouvelle héroïne va mener l’enquête… Les rebondissements sont originaux, l’intrigue bien mené, dans cette bande dessinée assez plaisante à lire, et intéressante, pour pouvoir relier entre eux d’autres albums. Il y a donc des révélations, dans cette affaire farfelue, qui offre de l’action et quelques situations cocasses. Les fans de l’univers de Donjon vont être ravis de découvrir ce nouveau titre, qui présente une nouvelle héroïne attachante. Le dessin est efficace, plutôt rond et énergique, avec des personnages expressifs et des couleurs choisies, pour cet univers bien défini.

Quelque part ailleurs est le seizième tome de la série Donjon Monsters, des éditions Delcourt. Un album surprenant et farfelu, qui présente une nouvelle héroïne, un voyage dans l’espace et le temps, une enquête captivante et des révélations intéressantes.

