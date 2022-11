Sodastream : La machine Art s’habille de blanc pour Noël

Sodastream avait envie de nous faire un petit cadeau pour Noël en proposant un tout nouveau coloris pour sa nouvelle machine à eau pétillante, la Sodastream Art. Et c’est le blanc qu’elle a choisi pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d’année. Mais attention, elle est en édition limitée, alors soyez réactif si vous souhaitez vous l’offrir !

Cet été, je vous ai présenté la toute dernière machine Art de Sodastream qui m’avait plu en tout point. Ses lignes sont élégantes, elle a un côté rétro hyper sympa avec cette poignée levier notamment. Elle fait son petit effet sur le comptoir de la cuisine, on la remarque de suite. Et au-delà de l’esthétisme, le concept est top, économique aussi. Bref, je conseille à quiconque qui souhaite réduire sa consommation de plastique de se lancer dans l’acquisition d’une Sodastream.

Sodastream Art Effervescence Blanc



Noël approche à grands pas, soit l’occasion de se faire offrir une Sodastream pour ceux qui en rêvent ou qui hésitent encore. En tout cas, une chose est sûre, la machine à faire des bulles Sodastream s’est déjà installée dans la cuisine de beaucoup d’entre nous. Je ne suis donc pas surprise que la marque mise sur l’esthétisme de ses machines, les coloris notamment. Et c’est justement pour faire plaisir à ses clients qu’elle a eu envie de proposer la Art en blanc. Et franchement, j’adore l’idée d’autant plus que nous sommes nombreux à posséder des appareils électroménagers de cette couleur. Parfait donc pour assortir le tout.

En la regardant de plus près, on peut apprécier chaque détail : le blanc forcément qui ressort intensément. Ses différents liserés argentés, ce levier blanc et chromé qui fait toute la différence. Il apporte encore plus de raffinement au tout. Bref, ce modèle blanc est tout aussi réussi que celui que nous vous avions présenté, à savoir le noir. Par contre, attention, il est proposé en édition limitée. Espérons que Sodastream se rende compte que cette couleur est essentielle au point de la glisser définitivement sur son catalogue.

Je n’ai aucun doute que la machine Art Blanc de Sodastream va se retrouver sous bien des sapins cette année pour Noël. D’ailleurs, pour ceux qui aimeraient en savoir encore plus sur les machines qu’elle propose, rendez-vous sur FranceNetInfos à la découverte des mes différents articles.