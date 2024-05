Douces histoires sonores – L’heure du dodo         

L’heure du dodo est un nouveau titre de la collection Douces histoires sonores, des éditions Sassi. Un livre sonore, paru en mars 2024, qui invite les jeunes lecteurs à suivre un petit ourson, qui se prépare à aller au dodo, en son et musique !

Dans la forêt, le petit ourson entend les grillons chanter. Il comprend qu’il est bientôt temps pour lui d’aller au dodo. Le petit animal baille, tout en se dirigeant vers sa tanière. Mais avant d’aller au lit, il se détend et prend un bain de bulles parfumées. Il semble paisible, dans cette baignoire pleine d’eau et de mousse, qui font du bruit. Puis, l’ourson va se brosser les dents, en faisant des grimaces dans la glace. On entend l’eau du robinet coulé… Peu de temps après, le petit ourson est installé confortablement dans son lit, sous sa couette bien chaude.

Le livre sonore présente le rituel d’un ourson, avant le dodo. Cela commence par le chant des grillons dans la forêt ! Un chant à entendre et écouter, grâce à une tirette accrochée à la page, qui active le son. Ainsi, à chaque page tournée, les jeunes lecteurs découvrent une nouvelle grande illustration, accompagnée d’un son. A l’heure où l’ourson baille, il est temps de se préparer à aller au lit. Avant cela, il y a le bain, le brossage des dents, l’histoire de papa, les bisous des parents… A travers le récit simple et bienveillant, les enfants vont retrouver le rituel du soir, toujours réconfortant. Ainsi, ils peuvent aussi se retrouver dans ce petit ourson adorable. Mais ce qui plaira le plus, ce sont les différents sons, bien évidemment. Un livre sonore qui vient éveiller les tout-petits et les rassurer, avant l’heure du dodo.

L’heure du dodo est un nouveau livre sonore de la collection Douces histoires sonores, des éditions Sassi. Un livre adorable, qui vient présenter le rituel du soir, à travers un ourson et des sons, afin d’éveiller les enfants, et de les rassurer au moment du coucher.