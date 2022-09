Ed. Les livres du Dragon d’Or – Agendas Pokémon

Deux agendas Pokémon et un cahier de textes sont à découvrir, aux éditions Les livres du dragon d’Or, parus en juin 2022. Des ouvrages indispensables pour la rentrée 2022, pour les élèves et fans, qui vont passer une année scolaire avec leurs personnages préférés !

Les agendas Pokémon classique et Kung-Fu, sont plaisants et indispensables, pour cette nouvelle rentrée 2022. Ils débutent avec une première page illustrée, avant une présentation, à remplir, du possesseur. Une liste des professeurs et des matières est à compléter, comme l’emploi du temps, avant de retrouver des informations utiles et pratiques, comme le calendrier de l’année scolaire, la carte administrative de la France, ainsi que les congés scolaires, pour chaque zone. Ensuite, viennent enfin les pages de l’agenda, où les enfants vont pouvoir noter leurs devoirs à faire, mais cela débute le 1er août, avec trois jours par page !

Les agendas, comme le cahier de textes, sont parfaits et complets, pour accompagner les élèves, pour une nouvelle année scolaire. Des ouvrages colorés, dans lesquels, les enfants vont pouvoir retrouver les Pokémons et leurs créatures préférées, à travers des Pokédex, notamment. Il y a aussi de grandes illustrations pleines de détails, où des personnages sont à retrouver, invitant à jouer à un cherche et trouve. Ainsi, l’année scolaire est rythmée par des informations sur ces créatures, des illustrations colorées, des pages de notes et des scènes foisonnantes, où il faut retrouver des personnages. Deux superbes agendas, sur lesquels les élèves pourront aussi noter leurs devoirs, sur des pages entières, chaque jour de la semaine, durant l’année scolaire.

Les éditons Les livres du Dragon d’Or proposent, entre autres agendas, de retrouver l’univers fantastique des Pokémon, à travers deux agendas et un cahier de textes, pour cette rentrée 2022. Des ouvrages pour passer une année exceptionnelle, avec les personnages préférés des enfants…

