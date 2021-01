Elfes, tome 29, Lea’saa l’Elfe rouge

Lea’saa l’Elfe rouge est le vingt-neuvième tome de la série fantastique des éditions Soleil, Elfes. Une nouvelle bande dessinée pour découvrir les Terres d’Arran et même au-delà, avec cette nouvelle histoire de Jean-Luc Istin et Giovanni Lorusso, parue en décembre 2020.

Au cœur d’un volcan en fusion, une belle demeure se dresse. Pour y accéder, il n’y a qu’un seul passage possible, car les montagnes et autres volcans entourent cette bâtisse si particulière. Ainsi, c’est une légion d’une centaine de guerriers humains entraînés qui s’avancent. Ils sont assez nombreux pour tous les tuer s’ils ne faisaient pas autant de bruit. Ils sont assez nombreux pour tous les tuer s’ils ne sentaient pas autant le purin ! Le seul chemin pour se rendre à Artoran, les humains l’ont donc emprunté. Alors qu’ils s’approchaient d’un pont, une silhouette apparue. Un orc se présenta et demanda à la légion de faire demi-tour. Après une brève discussion, le semi-orc, Turuk, trancha la gorge du premier homme. Puis en cet endroit escarpé, où trois hommes seulement pouvaient passer, Turuk combattit, avec violence, jusqu’à épuisement, mettant à terre un premier quart de la légion.

Ensuite, c’est Feda’saa qui prit le relais, un elfe rouge, d’une puissance incroyable. Les deux personnages protégeaient ainsi Artoran, Lea’saa épouse de Feda’saa et ses enfants. La jolie elfe rouge tente de retrouver les siens, les elfes rouges, espérant ne pas être les seuls sur cette terre. Une enquête minutieuse et une cause perdue pour d’autres, qui va les mener en terre d’Ogon. En effet, le mage de Lea’saa a retrouvé des écrits qui parleraient peut-être d’êtres rouges en ces terres mystérieuses. Une quête à venir et périlleuse, pour Lea’saa, accompagnée de Turuk et une jeune cartographe, Irinild. La bande dessinée invite donc à découvrir une autre facette de cet univers, en découvrant les terres d’Ogon. Un vaste continent peuplé d’animaux sauvages, de créatures aussi dangereuses qu’intrigantes, et de tribus étranges. Le récit est captivant, offrant un tournant à cet univers, présentant une elfe déterminée, qui se cache pourtant, ainsi que Turuk, attachant et amusant semi-elfe, qui apporte, avec la cartographe, une partie humoristique très plaisante et vive. Le dessin est toujours aussi ambitieux, vif, fluide et travaillé, offrant un univers somptueux, dont on ne se lasse pas.

Lea’saa l’Elfe rouge est une nouvelle aventure de la série Elfes, des éditions Soleil, présentant une quête improbable pour Lea’saa, qui va la mener dans les terres d’Ogon, en compagnie de Turuk le semi-orc et d’Irinild, une jeune cartographe, afin de retrouver la trace d’elfes rouges… Une histoire qui se terminera avec le tome 34 !