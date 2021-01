La Poudre de Lauren Bastide aux Éditions Marabout

« La Poudre » est un recueil d’entretiens menés par Lauren Bastide auprès de femmes inspirantes aux Éditions Marabout. Une pépite à mettre entre les mains de toutes les femmes. Un éventail d’interviews passionnantes dans un premier tome dédié aux Ecrivain-e-s et musiciennes.

Pour ceux qui comme nous l’ignoraient, ce livre est adapté du podcast éponyme qui ne compte pas moins de 10 millions d’écoutes. À sa tête, la brillante Lauren Bastide, journaliste diplômée en sciences politiques et en études de genre. Elle est également la co-fondatrice du grand studio de podcast français, Nouvelles Écoutes. « La Poudre » s’impose rapidement comme une icône du féminisme grâce aux rencontres et histoires racontées par ses nombreuses invitées.

« La Poudre » : 25 entretiens passionnants

« La Poudre » nous propose de parcourir 25 entretiens passionnants au micro de Lauren Bastiste, des femmes du monde de la musique ou passionnées d’écriture : Inna Modja, Leïla Slimani, Pénélope Bagieu, Juliette Armanet, Camille, Aurélie Saada, HollySiz, Faïza Guène, Alice Zeniter, Mélissa Laveaux, Jeanne Added, Mona Chollet, Imany, Niviaq Kroneliussen, Delphine Horvilleur, Lolita Pille, Chloé Delaume, Chris, Clara Luciani, Aloïse Sauvage, Magie Nelson, Yseult, Jeanne Cherhal, Dali Misha Touré.

Nous faisons la connaissance de femmes inspirantes qui racontent les éléments marquants de leur enfance jusqu’à ce jour. Elles se confient sans détour au micro de Lauren Bastide pour qui nous avons eu un coup de cœur. Nous la sentons proche de ses invitées, ce qui rend l’interview encore plus passionnante. Les questions posées sont pertinentes, elle surprend parfois, un vrai plaisir !

De nombreux sujets abordés



Ici, on parle du droit des femmes, de racisme, d’acceptation, de tolérance. Mais aussi d’expérience, d’accomplissement personnel, d’apprentissage de soi et des autres. C’est le livre à mettre entre les mains de toutes les femmes qui se sentent parfois seules face à des situations que les autres pensent anodines. Elles trouveront leurs réponses grâce à ces femmes (toutes très différentes) qui motivent à faire bouger les choses. Qui souhaitent se faire entendre sur tel ou tel sujet : le sexisme, l’homophobie, l’endométriose, etc.

« La Poudre » reviendra pour deux tomes supplémentaires. Nous avons d’ores et déjà hâte de les découvrir.