Embrouilles au comptoir de la Fesse plate est un roman jeunesse, de Gilles Abier et Mini Ludvin, paru ce mois de janvier 2021, aux éditions Poulpe fictions. Une histoire très drôle, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, qui présente les Coquins, enfants de pirates sur une île sans nom…

C’est au bout d’une longue langue de terre, au pied d’une chaîne de montagnes infranchissables, entre une jungle touffue et des flots profonds, que s’établit le Comptoir de la Fesse plate. C’est un repaire plus ou moins secret, plutôt bien gardé, où les pirates viennent jeter l’ancre. C’est en ce lieu qu’ils viennent se requinquer, loin des combats dangereux qu’ils peuvent mener en mer. Les pirates sont souvent entre la taverne et la maison des jeux, ils passent aussi leur temps à chasser, à pêcher ou à élever du cochon sauvage, pour fumer la viande. Au port les bateaux mouillent et au fort, le trésor est caché ! Enfin presque, car le fort a toujours été vide, en réalité, le trésor des pirates est entreposé ailleurs…

Le roman, pour les jeunes lecteurs, est assez bien découpé, avec plusieurs chapitres, un prologue et un épilogue. On y découvre une île particulière, sur laquelle se trouve le Comptoir de la Fesse plate, un repaire de pirates, où ils ont installé leur trésor et leurs enfants, les Coquins ! Les vacances sont terminées pour les enfants qui reprennent le chemin des études, sous l’autorité de leur préceptrice, car les parents ont repris la mer. Mais des évènements curieux vont pousser les Coquins à enquêter pour comprendre ce qui se passe, malgré les dangers. L’histoire est captivante et surtout très drôle, entrainant facilement les enfants dans une aventure pleine de rebondissements et d’humour, dans l’univers de la piraterie. Des illustrations viennent compléter le roman, offrant une belle dynamique de lecture.

