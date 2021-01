Quels sont les avantages de l’impression 3D

L’histoire de l’impression 3D ne date pas d’aujourd’hui, car ses origines remontent à une époque lointaine. C’est sa démocratisation qui est toute récente, depuis la popularisation des imprimantes compactes que l’on peut utiliser à la maison. Désormais, les curieux peuvent assouvir leur curiosité en imprimant comme bon leur semble des objets en plastique à l’aide d’un appareil dédié. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’impression 3 dimensions dans les industries. On parle aussi de la fabrication additive. Quels sont les principaux intérêts de cette technologie ?

Passer à la vitesse supérieure !

Aéronautique, automobile, médical, électronique, etc. la plupart des secteurs, pour ne pas dire tous, profitent aujourd’hui des avantages de cette technologie. Il s’agit d’une technique de fabrication regroupant plusieurs technologies permettant de reproduire rapidement en masse des objets à partir d’un modèle spécifique.

Cette rapidité est justement le premier avantage de cette pratique, car elle permet de réduire en quelques étapes le processus de fabrication et reproduction traditionnelle qui prend trop du temps et qui est fastidieux. Il suffit en effet de préciser l’objet à reproduire, choisir un moule adapté et le tour est joué !

Dans ce sens, c’est une solution par excellence permettant de fabriquer en masse des objets et des pièces qui composent des appareils électroniques. On comprend maintenant pourquoi l’aéronautique et l’automobile en sont devenues addictes. Tout cela pour dire que la vitesse de production est la première raison qui incite à adopter cette technologie.

Un coût qui fait saliver

La technologie impression 3 dimensions est parfaite pour produire un grand nombre d’objets sans devoir utiliser un outillage en particulier. C’est pour cette raison qu’elle est réputée pour permettre d’accroître rapidement la flexibilité au sein des entreprises, ce qui permet en même temps de réduire les dépenses.

La vérité c’est que les sociétés qui ont besoin de produire des objets ou pièces de petites ou grandes quantités perçoivent la fabrication additive comme une solution parfaite. C’est une évidence en effet, car la fabrication traditionnelle comme l’injection plastique et les autres techniques de reproduction ancienne prend trop du temps et en plus beaucoup trop coûteux.

Avec l’impression 3 dimensions, il suffit d’investir d’ un seul coup dans l’imprimante et on profite de son utilisation le plus longtemps possible. Il est également possible d’externaliser la reproduction massive des pièces et de confier le projet à un spécialiste en impression 3d Paris.

Une infinité de possibilités pour la personnalisation

Pour plusieurs industries, la personnalisation de certaines pièces peut être un avantage. Dans le domaine médical en particulier, cette possibilité de personnalisation permet de créer des prothèses sur-mesure adaptée et moulée spécialement pour son propriétaire. Un avantage non négligeable, étant donné qu’il n’y a plus besoin de faire des ajustements.

Cet intérêt est valable dans plusieurs secteurs à part celui de la médecine. Pour l’automobile, il devient plus simple de graver la marque même sur les pièces de taille minimes puisqu’il suffit de l’ imprimer massivement.

En bref, l’impression 3D est la solution parfaite pour une personnalisation de masse sans devoir dépenser une petite fortune.