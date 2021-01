Waldor – Le dragon multiple

Le dragon multiple est le premier tome de la nouvelle série Waldor, de la collection Tchô, des éditions Glénat. Une bande dessinée de David de Thuin, présente une mission épique, pour le renard Waldor, qui va devoir enquêter sur la disparition d’une caisse secrète, qui pourrait bouleverser le cours du monde.

Un écureuil est devant la porte d’une habitation dans un arbre. Il appelle Waldor. Cassenèfle se fait rapidement surprendre par celui qu’il cherche. Waldor lui rappelle quelques leçons, pour être attentif, car le danger peut venir de partout ! Après la petite leçon, Cassenèfle explique à son ami que c’est justement pour cela qu’il venait le voir. En effet, Futoble a repéré une silhouette qui se dirigeait vers leur bosquet. Waldor précipite son pas et questionne l’écureuil. Ils rejoignent bientôt un troisième compagnon qui informe que Futoble s’est avancé pour prendre l’arrivant à revers. Waldor prend alors les commandes et demande à Cassenèfle d’aller à son poste. Au loin, un canard s’approche… Il est bientôt encerclé par Miliperle et les autres. Waldor rassure rapidement ses compagnons, expliquant qu’il s’agit de Bromir, un ami d’enfance.

Le récit est plaisant et entrainant, entre bande dessinée jeunesse et adulte, avec un héros qui est tout de suite entrainé dans l’action. En effet, Waldor, petit renard rusé et courageux, n’hésite pas à suivre son ami d’enfance, pour sauver Bagnum, une cité en danger. Mais bien plus que ça, en cours de route et une fois devant Stupendor, qui a demandé son aide, le héros va découvrir qu’un véritable danger rôde sur tout le pays, et peut-être même plus. N’écoutant que son courage, avec beaucoup de chance, de hasard, d’aides et de déductions, Waldor va vivre une grande aventure, pour tenter le pire de survenir. L’histoire est pleine de rebondissements, de rencontres et de dialogues, on ne s’ennuie jamais ! L’univers est curieux et agréable, avec ces personnages anthropomorphiques, entremêlés de créatures fantastiques. Le dessin est simple, néanmoins efficace, plaisant et expressif.

