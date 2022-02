En Grand Est, tous à vélo !

Pratique, économique, non polluante et respectueuse de l’environnement, la pratique du vélo favorise une réappropriation de l’espace public et améliore le cadre de vie des habitants. La Région Grand Est souhaite devenir la 1ère région cyclable de France et offrir à ses citoyens un mode de transport sécurisé, en phase avec leurs attentes.

La Région Grand Est a organisé mardi 15 février 2022, un programme dédié à 100% à la pratique du vélo, invitant ainsi collectivités, agences d’urbanisme, partenaires institutionnels, associations, clubs sportifs, acteurs économiques et de formation, à prendre part à l’élaboration d’une stratégie cyclable à 360° !

Un séminaire participatif pour devenir la première région cyclable de France

Mobilité, économie, formation, tourisme, santé, sport, aide aux territoires, lycées : cette stratégie se veut être un véritable plan à 360°, co-construit avec les acteurs du terrain.

Au total, ce sont plus de 230 participants qui ont suivi le séminaire en présentiel et en visioconférence, au Siège de la Région à Strasbourg. Ils ont découvert, échangé, partagé y compris lors de groupes de travail thématiques, autour des pratiques actuelles du vélo, de ses enjeux et objectifs à venir.

Un partenariat unique avec le tour de France femmes avec ZWIFT

C’est à l’occasion de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift, qui se tiendra du 24 au 31 juillet 2022, qu’est né ce partenariat entre la Région et le Tour de France Femmes avec Zwift. Sur les 8 étapes au programme, 6 se dérouleront en Grand Est. Cette manifestation sera également l’occasion de présenter l’ambition régionale en faveur de la filière vélo sur le territoire. Ce nouveau partenariat a ainsi été présenté ce mardi 15 février 2022, par Jean Rottner, Marion Rousse, Directrice du Tour de France Femmes avec Zwift et Christian Prudhomme. La Région Grand Est, partenaire officiel du Tour de France Femmes avec Zwift, parrainera ainsi le Prix de la Combativité avec l’objectif de défendre les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes. Mais aussi mettre en avant les actions de lutte contre les violences faites aux femmes.

« A l’occasion de la nouvelle édition du Tour de France Femmes avec Zwift, la Région Grand Est est fière d’être le partenaire officiel du Prix de la combativité qui récompense, lors de chaque étape, la concurrente qui anime le plus la course. S’associer à un tel évènement international traduit en premier lieu la volonté de la Région de soutenir le sport féminin et toutes ses valeurs mais aussi de promouvoir toute la richesse de notre territoire. J’invite les habitants du Grand Est à venir participer à cette fête du vélo, à soutenir, au bord des routes et dans les villes étapes, ces grandes sportives et à découvrir chaque jour les actions déployées par le Grand Est en faveur de l’égalité Femme/Homme. », s’est exprimé Jean Rottner.

« Je suis particulièrement heureuse de ce partenariat avec la Région Grand Est pour deux raisons essentielles : d’abord parce qu’à travers le Prix de la Combativité, c’est le courage et le don de soi qui font la beauté de ce sport qui seront ainsi célébrés. Ensuite parce qu’il nous donne l’opportunité de porter ensemble, avec la Région Grand Est, le message du développement de la pratique du vélo partout et pour tous dans la vie quotidienne. », a déclaré Marion Rousse, Directrice du Tour de France Femmes avec Zwift.

Le cyclisme sportif en chiffres dans le Grand Est :

-5 260 licenciés dans 165 clubs

– 11 cyclistes de haut niveau soutenus par la Région Grand Est, parmi lesquels Pauline Ferrand-Prevot (cyclisme sur route, cyclocross et VTT – Championne du Monde en 2019 et 2020, 10ème à Tokyo) ou encore Maxime Marotte (4ème en cyclocross à Rio en 2016, Champion de France en titre), –

– plus de 500 000 € de soutien régional annuel pour cette discipline.