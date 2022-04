Envol de Frédéric Cerulli au cinéma le 27 avril : une comédie dramatique tournée sur la Côte d’Azur

Envol, le troisième film de Frédéric Cerulli sortira au cinéma le 27 avril : une comédie dramatique, tournée entièrement sur la Côte d’Azur et portée par un formidable casting ( Andréa Ferréol, Pierre Santini, Pascal Légitimus, Bruno Putzulu, Françoise Nahon, Alice Carel, Emma Colberti, Henri Concas…). Ils étaient presque tous présents au cinéma Pathé Gare du sud de Nice lors de l’avant-première du film. C’est dans la bonne humeur qu’ils nous ont parlé de leurs personnages et du tournage, interrompu par le confinement.

Une comédie dramatique dans une entreprise familiale de pompes funèbres

Les Castelli travaillent en famille dans une entreprise de pompes funèbres depuis trois générations mais les affaires vont de plus en plus mal pour les deux frères, Diego et Filippo. Ils sont au bord de la faillite, au point qu’un huissier scrupuleux vient fréquemment leur demander des comptes. La mort d’un certain M. Mackenzie et le retour de Luna, la petite dernière qui s’était éloignée depuis longtemps, vont entraîner des péripéties inattendues et bouleverser ainsi la vie de la famille.

Dans Envol, les scènes de comédie côtoient des moments plus graves. On rit mais on est aussi parfois émus. Frédéric Cerulli avait à cœur de mélanger les genres et d’être « dans des ascenseurs émotionnels ». Pierre Santini, qui incarne le frère aîné des Castelli a été sensible à cet aspect du film. « C’est Marc Duret qui joue mon frère dans le film, qui m’a présenté à Frédéric Cerulli. J’ai lu le scénario que j’ai adoré. Il m’a ému et fait rire en même temps. » Il qualifie lui-même le film de comédie dramatique : « c’est rare, dans une salle, d’entendre les gens rire et se moucher juste après parce qu’ils pleurent. » Ce grand comédien de théâtre en a souvent fait l’expérience, notamment lorsqu’il interprétait Cyrano.

La famille est donc au cœur du film. Chez les Castelli, on se dispute, on ne se parle plus parfois pendant des années mais on s’aime profondément. Alice Carel qui interprète Luna, la fille de Pierre Santini reconnaît que ce qui l’a beaucoup touchée dans le scénario, c’est précisément ce rapport père-fille. « La communication était rompue entre les deux. Petit à petit, il va renouer avec sa fille ». Et Pierre Santini d’ajouter : « tout le film va permettre à ces deux personnages de se retrouver. C’est l’une des histoires du film, parmi les nombreuses qu’il y a, que j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer. » Selon lui, même si le film se déroule le plus souvent dans un funérarium, il est “un vrai hommage à la vie !”.

La genèse du film

Il est rare qu’un film se passe dans une entreprise de pompes funèbres. Pour Frédéric Cerulli, l’idée est venue à partir d’un événement tragique, la mort de l’un de ses amis. « J’ai présenté la famille de mon copain à Jean-Luc Duvauchelle, le propriétaire de En vol, une entreprise de pompes funèbres située à Mandelieu. En y allant, il s’est passé quelque chose de mystique et d’étrange. Quand j’ai quitté les lieux, je me suis retrouvé chez moi à écrire pendant trois semaines sans m’arrêter. ». Envol n’est pas le premier film de Frédéric Cerulli qui traite de la mort. Il avait déjà rencontré Jean-Luc Duvauchelle à l’occasion du tournage de Thanato. Il avait d’alleurs été co-producteur de son film. Dix ans après, ils se sont retrouvés pour Envol.

Le tournage a donc eu lieu dans de véritables pompes funèbres. Marc Duret nous a avoué qu’un jour, il s’était trompé de salle, pensant qu’il y avait Henri Concas qui joue le mort du film. « Je me suis rendu compte que c’était un vrai mort. En quittant la salle, je me suis surpris à lui dire : « je vous prie de m’excuser. » ! »

Des personnages hauts en couleur

Parmi les nombreux personnages du film, il en est un que les frères Castelli sont loin d’apprécier. Pascal Légitimus incarne l’ huissier, qui vient régulièrement leur rendre visite : « je trouvais amusant d’interpréter un personnage qu’on avait un peu épinglé dans Les Trois frères. Ce qui m’amuse dans ce film, c’est que je fais partie du déclencheur du danger, ce qui n’est pas dans mes habitudes. J’aime bien les personnages ambivalents. Dans Envol, mon personnage n’était pas très écrit. Le réalisateur avait une telle volonté que je sois dans le film, qu’on s’est attelés tous les deux à construire un personnage. Cet huissier n’était pas linéaire ; il a deux niveaux. Il était sympa à interpréter.”

Françoise Nahon, comédienne de théâtre bien connue sur la Côte d’Azur, incarne Lina, la sœur un peu mystique de Diego et Filippo. « Je fais du théâtre depuis plus de trente ans. J’avais toujours rêvé de tourner mais je n’en avais jamais eu l’occasion. Frédéric m’a vue sur scène. Je connaissais aussi Marc Duret, avec qui j’avais fait mes études de théâtre. Lorsque j’ai reçu le scénario, j’ai adoré l’histoire et les relations familiales. Je trouve mon personnage passionnant. Il apporte une petite touche de folie. Pierre Santini et Marc Duret m’ont fait ce beau cadeau de jouer avec moi.”

Henri Concas, également de la région, est M. McKenzie, ce mort par qui les événements vont survenir : « ce personnage est un hymne à l’un de mes héros, Bernardo (l’acolyte de Zorro) qui a fait toute sa carrière sans parler ! Je ne me suis jamais senti aussi vivant que sur ce film. J’avais les yeux fermés et j’étais proche de tous ces comédiens talentueux. »

Un tournage sur la Côte d’Azur

Pierre Santini est revenu sur ce tournage un peu particulier. « Alors que tout avait bien commencé, cinq jours après le premier jour de tournage, le confinement a été décidé. Quelques semaines plus tard, on a repris. Le film s’est fait dans l’amitié et le plaisir. En plus, on était dans cette région extraordinaire. C’était un très beau souvenir. »

Marc Duret a d’autant plus apprécié ce tournage qu’il est né à Nice. Lui que l’on a vu chez Luc Besson dans Le grand bleu et Nikita, a vraiment apprécié de tourner dans ce film que l’on peut qualifier d’indépendant, avec un petit budget : « Peut-être que la source et la fraîcheur du cinéma peuvent venir de ce genre de film ».