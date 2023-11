Ernest & Rebecca à l’école des microbes – Rentrée des classes

Rentrée des classes est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, Ernest & Rebecca, des éditions Le Lombard. Une petite bande dessinée, de Guillaume Bianco et Antonello Dalena, dans laquelle les deux héros reviennent pour de nouvelles aventures, dans un nouvel environnement.

Rebecca est super contente, car aujourd’hui est un grand jour ! La jeune fille rentre à l’école des microbes. Un petit microbe semble bien heureux également. Sur le chemin de l’école, il rencontre d’autres microbes, tourne la tête et rentre dans Rebecca. La jeune fille s’inquiète et demande si le microbe n’a pas mal. De son côté, le microbe prend peur, il reconnaît une humaine, qui n’a pas le droit d’être là ! Elle veut avertir la directrice. Heureusement, Ernest intervient et explique que la jeune humaine l’accompagne. Le petit microbe se prosterne immédiatement, demandant pardon à son maître… Ernest explique qu’il est inutile de donner l’alerte, car la petite humaine est là pour sa conférence. Il s’agit d’une surprise pour les élèves, qui ne vont pas en revenir ! Puis, il présente bizarrement Rebecca, en faisant voir ses dents, ses jolis pieds…

Il est plaisant de retrouver Ernest et Rebecca, pour de nouvelles aventures. Les deux héros sont ici, dans un autre univers, le monde des microbes. Rebecca, comme les jeunes lecteurs, vont donc découvrir un monde étrange, amusant et étonnant. La bande dessinée jeunesse, est ben découpée, en plusieurs courts chapitres, ainsi adaptée aux enfants. Le rythme est plaisant, tout comme l’histoire et cette rentrée tumultueuse. On découvre plusieurs personnages et on en apprend un peu plus sur les microbes, bons et mauvais. A travers l’aventure des deux héros, le récit se veut aussi pédagogique, avec ces informations autour des champignons, virus et bactéries. Les personnages restent attachants, dans cet univers farfelu, plein d’humour et d’action. Le dessin demeure également rond, doux et plaisant, avec un trait fin et fluide, et un univers coloré.

Rentrée des classes est le premier tome de la nouvelle série Ernest & Rebecca à l’école des microbes, des éditions Le Lombard. Les deux héros reviennent dans un nouvel environnement et un nouveau format, qui plairont aux enfants. Une nouvelle aventure pour les deux héros, toujours aussi attachants et amusants…

Lien Amazon