Excellence, le premier tome

Excellence est un ouvrage de la collection Comics, des éditions Delcourt, une nouvelle série qui débute avec ce premier tome, paru en mai 2021. Une bande dessinée de Brandon Thomas et Khary Randolph, qui présente un univers futuriste, sur fond de magie…

A l’égide, première colonne, à New York, un enfant vient de naître. Le cordon ombilical est coupé et l’enfant est présenté au père, monsieur Dales. Peu après, l’enfant est dans les bras de sa mère, heureuse, le père à ses côtés. Il les regarde dans le lit et embrasse tendrement la femme sur le front. Ray, va présenter son fils aux yeux de tous, via la magie et la télévision… Les années passent, le père est toujours aux côtés de son fils, pour jouer, remonter la couette dans la nuit, méditer… A l’âge de quatre ans, l’enfant apprend à manier la baguette magique. Son père lui explique que c’était sa première baguette, c’était aussi celle de son père et de son grand-père avant cela. Lorsque le temps sera venu, il la remettra au garçon qu’il aura conçu…Mais Ray finit par s’énerver, car après un certain temps, son fils ne montre toujours pas de trace de magie en lui, ou si peu, mettant la lignée des Dales en mauvaise posture.

Ainsi, alors que l’enfance avait été heureuse, à l’âge de quatre ans, Spencer Dales découvre un tout autre père qui lui en demande beaucoup… Une relation qui leur échappe, une famille qui s’effondre, et une lignée sur le point de disparaitre. Voilà la première présentation de ce héros tourmenté, touchant et courageux. La bande dessinée est assez dense, avec beaucoup de narration et de dialogue, présentant un univers futuriste fait de magie, mené par l’Aegis, une société secrète de magiciens noirs. Spencer, tout comme son père avant, fait partie de cette société étrange qui a pour but d’améliorer la vie des autres, mais le jeune homme remet tout en question… Ainsi, le scénario est bien mené, difficile à comprendre au début, car riche, il se met en place petit à petit, offrant un récit original et captivant, une quête de vérité difficile, faite de combat, de courage et de détermination. Le graphisme est puissant, avec un trait strict, moderne, élancé, un découpage travaillé et dynamique.

Excellence est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, présentant un univers futuriste fait de magie, d’une société secrète de magiciens noirs qui a pour but d’améliorer la vie des autres, mais dont un jeune apprenti va tout remettre en question…