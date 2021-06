“L’incroyable histoire de l’autruche qui voulait apprendre à voler” fait partie de nos récentes découvertes aux Éditions Hatier Jeunesse. Cet album illustré nous a permis d’apprécier le talent de Katarina Macurova au travers de deux adorables protagonistes : le jeune ours Ernest et l’attendrissante autruche nommée Joséphine.

Une histoire amusante tout en douceur

Ernest semble surpris de voir que son amie Joséphine est un oiseau incapable de voler. Il décide alors de lui apprendre lui-même. Pour ce faire, il se documente un maximum sous les yeux interloqués de Joséphine qui semble ne pas se sentir concernée. Néanmoins, elle continue de se prêter au jeu en suivant Ernest dans ses idées folles. Il ne cesse de la rassurer en lui disant que tout va bien se passer, qu’elle va réussir à voler. Il lui fournit alors un casque et… place à la pratique !

Après plusieurs échecs – plus drôles les uns que les autres – il décide de demander de l’aide à d’autres oiseaux encore moins concernés par le sujet : pingouin, kiwi et même perroquet. Après moult aventures, Ernest semble épuisé, à tel point que son corps ne le porte plus. Joséphine lui propose alors de monter sur son dos, puis elle se met à courir à toute vitesse sous les yeux ébahis du jeune ours. C’est à ce moment-là qu’il se rend compte que son amie n’a pas besoin de savoir voler, car elle court si vite qu’il est impossible de la rattraper.

Notre avis sur le livre

Il est difficile de ne pas s’attacher à ces deux personnages qui pourtant si différents semblent inséparables. Les illustrations y sont pour beaucoup, Katarina Macurova a fait en sorte qu’ils aient des bouilles attachantes. Les enfants seront pressés de faire leur connaissance et de suivre leurs aventures. Nous avons beaucoup aimé le personnage de Joséphine qui semble partante pour tout. Ses yeux écarquillés font beaucoup rire, tout comme la narration qui est très amusante. Les enfants vont aimer la voir dans des situations cocasses : sur des trépieds, en montgolfière, sur un tremplin, etc. Même les tours de magie ne réussissent pas à la faire voler. Ernest quant à lui est déterminé, courageux et plein d’audace. La joie de vivre incarnée !

“L’incroyable histoire de l’autruche qui voulait apprendre à voler” est un livre magnifique à glisser entre les mains des petits qui ont soif d’aventure.