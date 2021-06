Hantée : Fantomatique et dramatique – Éditions Jungle

Partagez





Lorsque la jeune Mathilde perd sa soeur jumelle dans un accident, elle plonge dans une profonde dépression. Placée dans un centre d’aide pour jeunes en difficulté, c’est lors d’une séance de spiritisme que sa vie va basculer. Elle va être « Hantée » par plusieurs spectres effrayants !!!!

Un one shot mystérieux, dramatique et touchant, paru depuis le 10 Juin, aux Éditions Jungle , collection Jungle Frissons. (+10)

Le décor :

« Les morts sont des invisibles, mais non des absents. » Victor Hugo

L’appartement de la famille Durand-Elkaim …. C’est le matin, et, comme tous les matins, c’est la queue devant la porte de la salle de bain ! La jeune Matilde monopolise la pièce, et prend du retard comme à l’habitude.

Heureusement, sa soeur jumelle Manon est bien plus dégourdie : déjà sur son scooter, prête à partir. Aussi, pour éviter d’être plus en retard, Matilde lui demande de la déposer au gymnase.

Problème : il y a deux places sur le scooter mais qu’un seul casque, et Manon insiste pour que ce soit sa soeur qui le prenne.

Quelques rues plus loin, un livreur est au téléphone avec son patron. Il doit se presser. Au croisement, plongé dans ses messages, il ne remarque même pas le scooter qui passe devant lui. Il grille la priorité … c’est le drame …

Mathilde, assise sur le lit de la chambre du « refuge » , la maison de repos où elle séjourne depuis l’accident, et la perte de sa soeur, n’a de cesse de se remémorer ce jour maudit. Elle culpabilise, et ses séances journalières avec la psychiatre n’améliorent en rien ce sentiment. Ni toutes les activités auxquelles elle participe.

Mais, au refuge, elle n’est pas la seule à avoir des « problèmes ». Et, c’est avec ses « amis/es » qu’un soir, ils décident de faire une séance de spiritisme au grenier. Une ” jeu” idiot qui va définitivement changer sa vision de la vie … ou de la mort !!!!

Le point sur la BD :

Avec un titre pareil, Hantée aux Éditions Jungle, ne pouvait se retrouver que dans la collection Jungle Frissons. Mikaël Ollivier nous sert une histoire fantastique doublée d’une enquête, et triplé d’un fond beaucoup plus dramatique. Il nous parle d’adolescence fragilisée par la perte d’un être cher. De plusieurs drames familiaux remettant en cause les racines de l’amour filial, maternel … de tous les amours possibles et différents qui existe et/ou devrait exister dans la « famille ».

Aussi, comme un puzzle, chaque protagoniste va devoir renouer avec son présent, et recomposer les morceaux perdus au fil des traumatismes, pour mieux se retrouver ! Une « aventure » intérieure nécessaire à un RE life total !!

L’édition est particulièrement soignée et tentante , tant au niveau de la couverture mi-brillante, mi-mate, que par les intérieurs colorés … Evidemment, les graphismes de Nicolas Pitz rajoutent à la particularité du récit grâce à la finesse de son trait. Il nous embarque totalement dans le ton mystérieux et inquiétant, avec ses illustrations aux traits blancs fins, sur fond noir pour accentuer les effets de « spectraux ». On adore !

La Conclusion :

Une BD teen enquête/fantastique avec des fantômes « qui ne vous veulent que du bien »! Hantée, aux Éditions Jungle, vulgarise des faits dramatiques pour sensibiliser les ados,( mais aussi, les parents!) afin de leur faire comprendre qu’on ne peut pas se construire, tant que certaines choses importantes et/ou traumatisantes dans nos vies, ne sont pas réglées. Et qu’il y a bien des moyens de les régler ! Un récit nécessaire mêlant mystère et frissons : de peurs et d’émotions !