Exposition Angoulême : Les 77 ans du journal Tintin

En 2023, le journal Tintin, pilier incontesté de la bande dessinée, fête ses 77 ans. Cette célébration s’ancre dans l’histoire tout en embrassant l’avenir de l’art séquentiel. La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, en collaboration avec les Editions Le Lombard, accueille une exposition remarquable du 12 décembre 2023 au 12 mai 2024, sous la direction de Victor Macé de Lépinay.

Le journal de Tintin, lancé en 1946 par Hergé et Raymond Leblanc, a connu un succès fulgurant. De 12 pages initiales, il s’est développé en versions belges et françaises, atteignant jusqu’à 68 pages hebdomadaires et 600.000 exemplaires. Pendant plus de quatre décennies, il a captivé les jeunes “de 7 à 77 ans”, forgeant un héritage indélébile.

L’exposition “Les 77 ans du journal Tintin” propose un voyage à travers l’histoire et l’innovation. Elle met en lumière 77 planches choisies, témoignant de l’évolution et de la diversité des histoires et des personnages. Des œuvres de Blake et Mortimer, Michel Vaillant, Oumpah Pah, Cubitus, et bien d’autres, se côtoient, illustrant la richesse du journal.

L’événement célèbre également la contribution d’auteurs légendaires comme Hergé, Jacobs, Goscinny, Franquin, et Hugo Pratt. En parallèle, la nouvelle génération d’artistes de bande dessinée est mise à l’honneur, avec des contributions de Lewis Trondheim, Nicolas Juncker, Olivier Grenson, et d’autres, réinventant et rendant hommage aux classiques dans un numéro spécial de près de 400 pages édité par Le Lombard.

L’exposition offre une expérience immersive, juxtaposant les planches originales avec des exemplaires contemporains du journal. Cette mise en regard souligne l’évolution artistique et narrative qui a traversé les pages du Tintin au fil des ans. Les visiteurs découvriront comment les personnages et les histoires ont été adaptés et interprétés par des artistes modernes, mettant en lumière la créativité et l’innovation continues dans l’univers de la bande dessinée.

Cette célébration des “77 ans du journal Tintin” à Angoulême est un hommage vibrant à un héritage culturel, un témoignage de l’évolution incessante de la bande dessinée et une reconnaissance de son impact sur plusieurs générations. Un événement incontournable pour tous les amateurs du 9e art.

Tarifs (musée + expositions) : 10 € – Tarif réduit : 6€ – Moins de 18 ans : gratuit

Exposition du 12 décembre 2023 au 12 mai 2024