Farewell : If, un premier clip, miroir de notre temps

Dans cette ambiance si particulière qui nous anime, Farewell nous présente le premier single de son album « Spinoza« , un nouvel album à paraître en octobre 2020.

Comme un fait étrange, ce nouveau morceau arrive à point nommé avec un message fort : « c’est un avertissement pour nous tous, parmi la glace et le feu. Nous élevons la voix pour faire taire le bruit autour. Nous ferions mieux de ralentir, réfléchir, et renaître à nouveau. Eteins la radio, tu es le refuge ».

Ce nouveau clip réalisé par JiBé, initiateur du projet Farewell, est porteur d’espoir et de réflexions, nous rappelant combien l’art est souvent le miroir d’une époque. A travers « IF », nous sommes emportés entre musique et mouvement, sans doute pour redécouvrir la vie dans toute sa simplicité et avec beaucoup de sensibilité.

Projet solo né en 2015 et initié sous les cendres du duo April, Farewell n’en est pas à son premier essai. Après un premier album solo en 2015 intitulé « Living Ends » et un premier titre co-produit par le producteur australien Dax Liniere (Sleep Makes Waves) et des critiques excellentes en Europe comme aux USA, Farewell a été nominé en 2016 à l’International Writing Competition de Nashville avec le titre « Soleil Rouge« .

4 ans après son troisième album intitulé « Sequoia« , Farewell s’impose dans le climat actuel comme le témoin de notre temps, avec « IF » et un album à n’en pas douter, très attendue.