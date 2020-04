Pourquoi vous ne devez pas télécharger d’application d’attestation de sortie !

Confinement oblige, l’État a dû prendre des mesures pour réduire au maximum les déplacements dans toute la France. Pour ce faire, depuis le 16 mars 2020, seul les détenant d’une attestation de déplacement valable pourra se déplacer pendant la période de confinement qui est toujours en vigueur jusqu’au 11 mai. Depuis que l’attestation est téléchargeable via smartphone, beaucoup d’application a vu le jour. Dans cet article, nous vous expliquons les raisons de ne pas les télécharger.

Pourquoi ces applications ne doivent pas être téléchargées ?

Comme la confirmé le Premier ministre français, le retour à la vie ne sera pas encore possible même pendant la phase de déconfinement. Tant qu’il n’y aura pas de médicament ou de vaccin contre le covid 19, les mesures sanitaires pour éviter l’épidémie seront en vigueur. De ce fait, les attestations de déplacements seront toujours d’actualités. Cependant, avec l’explosion du nombre d’applications tierces proposant ce service, vous êtes conseillé de ne pas les télécharger pour éviter les arnaques, seul le générateur d’attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable depuis le site du ministère de l’Intérieur est valable et authentique.

L’attestation numérique du gouvernement n’est pas une application !

L’attestation numérique de déplacement dérogatoire est générée en ligne en version numérique depuis le 13 avril. Une fois validé et rempli, le demandeur obtient un QR code sur son smartphone qui sera ensuite scanné par les autorités pendant les contrôles. Le ministre de l’Intérieur a été bien ferme concernant ses propos, le système d’attestation numérique de déplacement ne passe pas par une application pour lutter contre les fraudes et piratages de tout genre. De plus, il permet aux policiers de vérifier l’authenticité de l’application sans prendre le téléphone en main.

Bien que le gouvernement semble avoir trouvé le meilleur système pour contrer les fraudes, il faut dire que les arnaqueurs trouvent toujours une alternative pour en tirer profit, notamment avec la création d’application tierce proposant de fausses attestations. Récemment, beaucoup de gens se sont déjà fait arnaquer par de faux policiers sommant de régler l’amende dans l’immédiat et en espèce. Maintenant, avec les applications et les fausses attestations, les gens peuvent être surpris de voir leur QR code non validé lors des contrôles.

Des applications avec des intentions douteuses

Diverses applications pullulent pour vous proposer des attestations de déplacements numériques. L’une de ces applications a même été téléchargée plus de 100 000 fois en l’espace d’une semaine. Après vérification de l’application par l’entreprise Defensive Lab, il s’avère que l’application est gérée par 20 hackers qui mettent en place des publicités ciblées. La question est de savoir si ces publicités génèrent des profits, ce qui n’est pas autorisé par la loi. Interrogé, l’éditeur de l’application a précisé que les bénéfices reçus par les publicités seront reversés à des associations. Il est cependant aujourd’hui difficile de vérifier la véracité de cette affirmation. Les autorités craignent aussi que ces hackers collectent des données personnelles lors du remplissage des formulaires.

En tout cas, les autorités conseillent vivement aux Français de ne pas télécharger ces applications et de se fier uniquement à celui proposé sur le site du ministère de l’Intérieur. En attendant le déconfinement total, le mot d’ordre est « restez chez vous ! »