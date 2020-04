Faire changer un alternateur

Vous avez besoin de remplacer l’alternateur de votre auto ? Un alternateur est essentiel, car il fournit du courant électrique et recharge de la batterie. Mais, comme pour tous les composants d’une auto, il peut arriver que l’alternateur ne soit plus en état de marche, requérant un nouveau. Focus sur le changement d’alternateur.

Quand faut-il procéder au changement d’un alternateur ?

Le rôle d’un alternateur est de fournir du courant électrique à l’ensemble du réseau par l’intermédiaire de la batterie. Ainsi, dès que vous avez un problème au démarrage, il faut vérifier l’alternateur. L’erreur que l’on fait généralement est de penser que c’est un problème de démarreur et de batterie, mais en réalité, il faut vérifier tout l’état de l’alternateur. Plusieurs indices permettent de constater un problème au niveau de l’alternateur. L’indice le plus probant est que l’alternateur ne fournit plus de charge. De nos jours, la plupart des véhicules disposent d’un témoin lumineux sur le tableau de bord pour indiquer ce type de problème. Sinon, on peut aussi évoquer le fait que l’intensité de la lumière des phares varie selon le régime du moteur. En dernier, il y a les démarrages difficiles qui sont dus au fait que la batterie est de plus en plus faible.

Faire appel à un professionnel pour changer l’alternateur

Quel que soit le problème, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel pour changer un alternateur. Certes, la plupart des automobilistes ont des connaissances en mécaniques, ce qui est pratique pour résoudre de petits problèmes. Ils peuvent ainsi mettre en évidence le problème d’alternateur avec un multimètre. Mais pour résoudre le problème, il est préférable de se fier à l’expertise d’un mécanicien. Même si la batterie prend le relais en cas de panne de l’alternateur, il faut contacter au plus vite un garagiste pour régler le problème. Le prix du changement d’un alternateur est estimé à environ 590 euros. Mais plusieurs éléments peuvent influer sur le prix dont le principal est le modèle de l’auto. À titre indicatif, le changement de l’alternateur d’un Renault Espace 4 peut aller de 610 euros à 670 euros. L’autre facteur déterminant le prix est le choix du garagiste auquel on fait appel.

Bien entretenir son auto, essentielle pour l’alternateur

Un problème d’alternateur peut survenir à n’importe quel moment. C’est pourquoi la prudence est de rigueur. Pour s’assurer que le problème ne survient pas au plus mauvais moment, soit en route, il est recommandé d’effectuer un entretien régulier de l’auto. C’est la solution la plus efficace pour assurer la pérennité et la durée de vie de tous les composants de l’auto, y compris l’alternateur. De manière générale, une auto doit faire l’objet d’un entretien à une fréquence d’une fois tous les ans. Mais un entretien prend en compte plusieurs paramètres spécifiques à chaque auto comme le type d’auto, son âge et son kilométrage. Si l’auto dépasse les 15 000 km, un entretien peut s’avérer essentiel même si cela ne fait pas un an. Comme pour le changement d’alternateur, il faut bien choisir son garagiste pour l’entretien auto au meilleur prix.