Quels sont les avantages potentiels du passage de la cigarette au vapotage ?

La diffusion d’informations sur le vapotage a été aussi confuse et maladroite que l’on pourrait s’y attendre pour un développement révolutionnaire déracinant des centaines d’années de tradition. Bien qu’il existe de nombreuses preuves crédibles des bienfaits pour la santé du passage de la cigarette au vapotage. Il en demeure que certaines allégations folles et les gros titres qui attirent l’attention ont rendu beaucoup plus difficile la détermination de la position réelle du débat. La bonne nouvelle est que la richesse des informations sur les dangers du tabagisme en fait un combat injuste. Ce qui conduit à certaines conclusions importantes même avec le nombre relativement limité d’études faites sur le sujet. Des allégations de réduction spectaculaire des substances cancérigènes à la possibilité de perdre du poids. Alors, voici une analyse des mérites de certains des principaux avantages pour la santé associés au passage aux cigarettes électroniques.

Cela réduit-il les substances cancérigènes ?

La réduction des substances cancérigènes est l’un des objectifs de santé publique les plus importants au monde. Ce qui a conduit à une refonte complète des lois régissant le tabagisme dans les lieux publics au cours des dernières décennies. C’est aussi une raison fondamentale pour laquelle des millions de personnes dans le monde essaient d’arrêter de fumer chaque année. Car les risques de cancer liés à la cigarette sont évidents et très bien établis à l’heure actuelle.

C’est aussi pourquoi il peut être difficile de faire valoir que le vapotage est un excellent moyen de cesser de fumer. A moins qu’il y ait des preuves que vous diminuez aussi votre exposition aux cancérigènes. Ce qui a donné un coup de pouce aux anti-vapoteurs au début, avant qu’il y ait beaucoup de données de part et d’autre. Mais maintenant que les preuves commencent à s’accumuler, nous pouvons dire avec une certaine confiance que votre exposition aux cancérogènes diminue considérablement dès que vous passez au vapotage.

Dans une étude approfondie de sujets passant de la cigarette à une cigarette électronique assez basique, l’étude a constaté que les niveaux de toxines et de carcinogènes diminuaient considérablement. Alors que les niveaux de nicotine étaient presque identiques. Ils ont également montré qu’environ la moitié des sujets de l’essai ont pu cesser de fumer en deux semaines. Et qu’il y a eu une diminution considérable du tabagisme chez les sujets de l’essai dans l’ensemble. Cela éclaire une perspective optimiste pour quelqu’un qui espère se débarrasser des risques les plus néfastes du tabagisme pour la santé. Tout en évitant le choc d’une élimination complète de la nicotine par le corps pendant la nuit.

Le vapotage peut-il contrôler la prise de poids ?

Il n’y a rien de déroutant que d’essayer de régler un problème de santé en en évoquant remplacer par un autre. Et c’est pourquoi la prise de poids peut être un élément dissuasif majeur pour quiconque espère arrêter de fumer pour de bon. Bien que les études fluctuent, le fumeur moyen a tendance à prendre entre 2 kg et 4 kg à la suite de sa dernière cigarette. Ce qui ébranle les nerfs de nombreux fumeurs potentiels. Au lieu d’arrêter brusquement, ce qui n’est pas très réussi, de nombreux fumeurs passent à la cigarette électronique dans l’espoir d’une transition sans heurts qui leur permettra non seulement d’arrêter de fumer. Mais aussi de ne pas avoir à faire les frais de leurs efforts. Logiquement, le vapotage devrait aider à résoudre deux des principales raisons pour lesquelles les ex-fumeurs ont tendance à prendre du poids.

Tout d’abord, la nicotine est un stimulant qui accélère légèrement votre métabolisme. Bien que de nombreux e-liquides VG de haute qualité offrent des options sans nicotine. La plupart des anciens fumeurs s’en tiennent aux e-liquides à la nicotine, du moins dans les premières phases de l’arrêt du tabac. Le maintien de votre métabolisme après le passage au vapotage ne devrait pas être particulièrement difficile. Même si vous devez essayer plusieurs e-liquides différents pour trouver celui qui vous convient.

L’autre raison majeure pour laquelle de nombreux ex-fumeurs prennent du poids est l’aspect psychologique du tabagisme. De nombreux fumeurs évitent de trop manger, en particulier, de trop grignoter, en évacuant leurs frustrations et leur stress. Il en sera de même lorsqu’ils passent au vapotage.

Existe-t-il de véritables preuves sur la prise de poids ?

Mais est-ce que cela signifie réellement qu’il y a des preuves que le vapotage peut empêcher les ex-fumeurs de prendre du poids ? Malgré de nombreuses affirmations, la réponse n’est pas vraiment satisfaisante. Dans une enquête non scientifique, plus de 50 % des 500 ex-fumeurs ont déclaré n’avoir pas remarqué de gain de poids après être passés au vapotage. Et un peu plus de 20 % ont déclaré avoir perdu du poids. Malheureusement, cela nous laisse encore un répondant sur cinq qui prend du poids et la méthodologie douteuse, ce qui rend impossible de tirer de véritables conclusions.

D’autres sources en ligne font état de courts articles dans des revues universitaires, qui brossent un tableau prometteur mais incomplet. Dans un article utile, les experts de santé soulignent « plusieurs mécanismes potentiels » qui aident à contrôler le gain de poids chez les ex-fumeurs. Comme par exemple, le maintien des niveaux de nicotine. Mais alors que certains sites de vapotage affirment que ce dernier aide les ex-fumeurs à éviter de prendre du poids. Ainsi, les chercheurs pensent que « la recherche sur le potentiel de vaporisation pour soutenir le contrôle de poids peut valoir la peine d’être poursuivie… ». En d’autres termes, ils sont optimistes quant à l’utilisation du vapotage pour contrôler le poids des anciens fumeurs ? Mais c’est aussi un article très bref et spéculatif qui demande des recherches formelles.

Bien que le contrôle de poids par vapotage ne soit pas encore une science établie. Tout indique qu’il a le potentiel de fournir un important stimulant physique et psychologique juste au moment ou vous arrêtez de fumer. Comme pour toute méthode productive de cessation du tabagisme, avoir un plan qui inclut également d’autres changements de vie saine est une façon facile de tourner la page lorsque vous passez au vapotage.

Comment le vapotage permet-il de contrôler la nicotine ?

Non seulement la cigarette représente un risque évident pour la santé. Mais elle ne permet pas aux fumeurs de contrôler les substances qu’ils fument. Le vapotage, d’autre part, permet à l’utilisateur de contrôler instantanément l’ensemble du processus, y compris la quantité de nicotine délivrée. Bien qu’il ne soit pas possible d’arrêter de consommer de la nicotine tout en continuant à fumer des cigarettes. Les e-liquides sans nicotine, de plus en plus populaires, font du vapotage plus qu’un simple système de distribution de nicotine. Et vous donnent un moyen de dépasser complètement le stimulant, si vous le souhaitez.

La personnalisation de la vaporisation vous permet également d’adapter facilement vos habitudes de nicotine avec le liquide nhoss au goût de tabac Blond. En effet, les e-liquide saveur Tabac permettent à certains fumeurs de réaliser une meilleure transition entre la cigarette et la vape.

Bien que la plupart des niveaux de nicotine se situent entre 0 et 18 mg/ml, les gros fumeurs peuvent trouver des e-liquides avec des niveaux de nicotine encore plus élevés. C’est aussi en partie pourquoi le vapotage est attrayant pour un grand nombre de fumeurs différents. Car il ne pourrait pas être plus facile de gérer vos niveaux de nicotine jusqu’à ce que vous trouviez la bonne solution pour votre tolérance à la nicotine et votre mode de vie.

Le dosage de nictone dans l’e liquide

Vous pouvez également modifier la façon dont votre organisme ingère la nicotine, en fonction de la cigarette électronique que vous utilisez. Alors qu’un atomiseur moins cher peut nécessiter un peu plus de nicotine pour obtenir les effets recherchés. Ceux de meilleure qualité vont délivrer la nicotine de manière beaucoup plus efficace. Ce qui signifie que vous pouvez opter pour des doses plus faibles de nicotine dans votre e-liquide et obtenir le même effet.

Par ailleurs, aujourd’hui, il existe un large choix de saveur : fruité, gourmand ou eliquide menthe nhoss qui représente une véritable solution aux fumeurs actuels de cigarette menthol. En effet, à partir du 20 mai 2020 les cigarettes et tabac à rouler « menthol » seront interdits en France.

Avoir un plan pour l’administration de nicotine est aussi une partie essentielle de l’arrêt du tabagisme. Car la plupart des estimations indiquent que les méthodes de thérapie de remplacement de la nicotine donnent environ deux fois plus de succès que celles qui sont utilisées seules. Non seulement certaines études très importantes suggèrent que le vapotage réduit les cancérogènes à peu près au même rythme que les traitements de remplacement de la nicotine (TRN) traditionnelles. Mais il fournit également le niveau de contrôle suivant pour aider à la manipulation d’une partie aussi critique du procédé. Et si votre objectif est à la fois d’arrêter de fumer ou de réduire votre consommation de nicotine, c’est peut-être la pente graduelle qui vous y mène.