Ma routine soins anti grise-mine : Erborian, Kiehl’s, Caudalie, Decléor …

Alors qu’on a du temps pour nous chouchouter en ce moment, notre mine ne resplendit pas pour autant. Il faut dire qu’on traverse une période de stress assez intense avec ce confinement. À tel point que ma peau a pas mal souffert ces dernières semaines, jusqu’à ce que je trouve la routine soins idéale : hydratante, réconfortante et surtout, anti grise-mine.



Pour tout vous dire, j’ai mis un peu de temps à trouver une routine qui convienne à ma peau, sans trop l’agresser. Le but était aussi de donner de l’éclat à mon teint. Bon, on ne va pas se mentir, le côté anxiogène de la situation n’aide pas non plus. Mais je pars du principe qu’il faut continuer plus que jamais à prendre soin de soi et des autres bien sûr.

Avant de vous donner ma routine dans le détail, je voulais vous rappeler à quel point il est important d’hydrater son corps de l’intérieur en buvant beaucoup d’eau ! Cela participe à faire en sorte que notre peau soit plus belle, plus hydratée.

Erborian : Le nettoyant Milk & Peel à l’huile-en-baume, au lait de sésame

Quel coup de cœur ! C’est de loin le meilleur nettoyant que j’ai utilisé ces derniers mois. La gamme Milk & Peel mérite vraiment qu’on s’y attarde davantage. Je dois dire que je ne suis pas surprise. Erborian fait partie des marques qui me suivent depuis de nombreuses années. Leurs produits sont très respectueux des peaux sensibles. Et comme j’ai longtemps eu une peau atopique, j’ai toujours fait très attention aux compositions des produits que j’utilise.

Le nettoyant huile-en-baume au lait de sésame d’Erborian est une vraie prouesse pour ma peau en ce moment. Il la nettoie sans l’agresser, avec cette huile qui glisse telle une caresse. Qu’est-ce qu’il est agréable ! Je mets quelques gouttes du baume dans le creux de ma main que je chauffe et ensuite, je me masse le visage durant quelques secondes. La texture est assez fondante et – cela va plaire à toutes celles qui se maquillent pendant le confinement – elle élimine tous les résidus de maquillage également. L’odeur est un délice. Un deux-en-un qui mérite vraiment le détour.

Pour les amoureux de la marque Erborian, elle propose un masque dans la même gamme. Et il est formidable ! Également au lait de sésame, il exfolie la peau en douceur et lui donne un coup de fouet instantané.

Une bonne lotion tonique de votre choix

Après chaque nettoyage de ma peau, je la rafraichis toujours avec une lotion tonique. N’importe quelle lotion peut faire l’affaire. Perso, j’aime beaucoup la lotion « Centella Green Level Calming Toner » de PURITO que j’achète sur YesStyle. Elle est hyper fraîche. Elle resserre les pores et sent divinement bon.

Le Sérum S.O.S désaltérant de Caudalie

Je ne loupe jamais cette étape. Pour moi, un bon sérum peut remplacer une crème hydratante. Mon coup de cœur du moment : le sérum S.O.S désaltérant de Caudalie que j’ai eu le plaisir de recevoir le mois dernier dans ma My Little Box.

Je l’applique matin et soir sur le visage, le cou également. Il est divin et très frais. Je trouve ça hyper réconfortant perso. J’aime apporter de la fraîcheur avant tout lorsque je prends soin de mon visage. Le sérum pénètre rapidement. Inutile de trop en mettre. Il laisse la peau souple, hydratée. L’odeur est douce et discrète.

Le sérum contour des yeux Vitamin C Eye de KIEHL’S

Voilà une étape que je loupe trop souvent. Et quand ma peau est déshydratée, c’est le contour de l’oeil qui souffre le plus en ce qui me concerne. Depuis que j’ai découvert le sérum contour des yeux Vitamin C Eye de KIEHL’S, je ne risque plus d’oublier cette routine. Quel bonheur ce produit… Le sérum est dingue ! Peu liquide, il ressemble à une crème hyper réconfortante. Dans un flacon pompe de 15 ml, j’ai tout aimé dans ce produit. L’odeur discrète, la texture qui se travaille parfaitement au doigt. Il lisse instantanément. Il ne colle pas et on peut mettre une crème par-dessus sans que cela soit désagréable. Je l’utilise matin et soir. Une pépite chez KIEHL’S, foncez ! À la vitamine C, il efface le côté coloré des cernes au fur et à mesure des utilisations.

Deux crèmes hydratantes : Légère avec Decléor – Riche avec Avène

Pour hydrater ma peau, je tourne avec plusieurs crèmes que je trouve divines. En ce moment, je choisis une crème légère le matin et une crème plus riche le soir.

La crème Hydra Floral Everfresh de Decléor

Le matin, j’utilise la crème Hydra Floral Everfresh de Decléor qui en plus d’être légère sent bon, mais bon… Comme tous les produits Decléor d’ailleurs ! Ma peau l’adore ; je la sens plus gainée aussi. Elle laisse un petit voile doux sur ma peau. C’est une sensation que j’aime tout particulièrement pour boucler ma routine soins visage. Elle est très légère, pénètre rapidement. Je l’ai découvert grâce au calendrier de l’Avent, je la rachèterai sans hésitation.

La crème Hydrance d’Avène

Pour le soir, j’utilise la crème hydratante Hydrance d’Avène que j’aime parce qu’elle hydrate en profondeur. Elle est idéale pour les peaux sèches à très sèches. Le lendemain, ma peau est superbe. Je conseille !

Voici pour ma routine soins du moment, spécial confinement. Si elle convient parfaitement bien à ma peau mixte à tendance sèche, je pense qu’elle peut facilement s’adapter aux peaux plus grasses, en sautant l’étape de la crème d’Avène bien sûr. Ce qui est sûr, c’est qu’elle conviendra aux peaux qui ont tendance à avoir des imperfections, notamment en cette période de stress.

N’hésitez pas à me dire en commentaire qu’elle est votre routine soins en cette période de confinement !