Faut-il brûler Tintin ? – Ed. Sépia

Faut-il brûler Tintin ? est un ouvrage de Renaud Nattiez, paru en mars 2023, aux éditions Sépia, dans la collection 1000 Sabords, qui remplace la collection Zoom sur Hergé. Un livre qui vient offrir une synthèse autour de l’œuvre d’Hergé, autour de ce héros, Tintin, et de ses aventures.

Après un avertissement et des remerciements, un prologue est à lire. Il vient décrire la richesse du monde de Tintin, le succès du petit reporter, mais aussi les reproches faits… Ainsi, le livre débute avec quelques pages sur la Tintinophobie et les Tintinophobes ! Tintin est donc une passion que tout le monde ne partage pas et cela pour plusieurs raisons. Les arguments de chacun sont nombreux et viennent s’entrechoquer, offrant des divergences d’appréciations sur différentes œuvres comparées. Tintin se retrouve décortiqué, dans cet ouvrage proposant aussi de revenir sur une œuvre immensément riche.

Le livre invite à une réflexion autour des aventures de Tintin, qu’il faut ou pas laisser lire à nos enfants. Il est expliqué et relaté que Tintin est loin de faire l’unanimité, de cela depuis sa naissance, en 1929. Ainsi les critiques et les comparaisons, nombreuses dans cet ouvrage permettent de définir si le héros dépassé, moralisateur, misogyne, raciste… Les personnages, les injures, les clichés sont décortiqués, mis à jour, pour mieux comprendre et savoir si Tintin et ses aventures ont encore un avenir, à l’heure où la jeunesse préfère les mangas. Le reporter dont les aventures sont toujours vendues dans le monde, trouve malgré tout sa place. Et c’est ce que démontre l’auteur, avec ses arguments, ses comparaisons, ses démonstrations…

Faut-il brûler Tintin ? est un ouvrage riche et intéressant, de Renaud Nattiez, paru aux éditions Sépia, dans la collection 1000 Sabords. Un ouvrage qui vient confronter le reporter et ses aventures face aux critiques des Tintinophobes…

