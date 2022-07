FNAC LIVE 2022 : Record de fréquentation et explosion de sons !

L’édition FNAC Live 2022 s’est achevée ce vendredi 02 juin avec l’une des meilleures fréquentations de son histoire. Après deux années sans concert, le festival Fnac Live Paris faisait son grand retour sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Son cadre exceptionnel, le cœur de Paris et les berges de Seine à proximité donnent à ce festival entièrement gratuit une atmosphère estivale des plus singulières. Depuis sa création en 2011, on y écoute de la pop, du rock de l’électro, du hip hop et de la world music sur la grande scène installée sur le parvis et le prestigieux salon de l’hôtel de Ville. Deux espaces idylliques pour accueillir cette année Jane Birkin, Keren Ann, Clara Luciani, Juliette Armanet, Vitalic, Terrenoire, Bertrand Belin, L’Impératrice, Jacques, Bob Sinclar & Pedro Winter, Thylacine, Pierre de Maere entre autres.

Quelques chiffres pour vous donner une idée de l’importance du festival : Fnac Live ce sont plus de 30 artistes ou groupes sur 3 jours sur 2 scènes pour 80 000 spectateurs attirés par les concerts gratuits sur la scène extérieure du parvis de l’Hôtel de Ville. Côté têtes d’affiches Clara Luciani, L’Impératrice, Vitalic, Thylacine, Alpha Wann, Juliette Armanet ou Bob Sinclar & Pedro Winter se partageaient la grande scène avec un taux de remplissage maximal chaque soir.

Une affiche très hétéroclite placée sous le double signe de la qualité et de la diversité avec Clara Luciani dont les tubes disco « Tout le monde (sauf toi) », « Le reste » sans oublier « La grenade » ont été repris en chœur par le public. Idem pour Juliette Armanet qui a enchainé ses hits « le dernier jour du disco », «Tu me play », « Brûler le feu » ou « L’amour en solitaire. Si au départ, la comparaison avec Véronique Sanson n’avait échappé à personne, son nouveau jeu de scène et son show pop pailleté nous ont plutôt fait penser à une… Céline Dion 2.0. Voix cristalline et pianiste émérite, la jeune femme nous a touché par ses textes émouvants, entre ballades intimistes et titres disco-funk 80’s très dansants. Souriante, prenant souvent la pose, Juliette Armanet s’est révélée brillante, en osmose totale avec le public. On notera également la belle prestation d’Aloïse Sauvage. Portée par des titres electro pop, sur la scène du Fnac Live la voix s’affirme puissante, mélodieuse. C’est assurément l’une des belles surprises du festival.

Malgré l’interruption du concert d’Alpha Wann et l’annulation de celui d’Isha sur la seconde soirée, pour des raisons de sécurité en raion de mouvements de foule, le show a pu reprendre un peu plus tard avec Thylacine. Avec ses titres sombres sous influences électro pop dans la lignée de Massive Attack, William Rezé a confirmé son statut de DJ singulier à travers un show puissant, entrainant et plein d’émotion. Le public a une droit à véritable tourbillon de décibels d’images et de lumières féériques. Puis ce fût au tour de Vitalic d’éléctriser le public. En vingt cinq ans d’activité, cinq albums et une poignée de singles foudroyants, Pascal Arbez-Nicolas a su démontrer sa parfaite maîtrise des musiques électro et son énergie à embraser le parvis transformé en dance floor. Une recette plutôt efficace puisque ses albums, electro house dominés par les synthétiseurs (on pense à Daft Punk, Gergio Moroder, Cerrone…) ont ravi le public. Le scène du salon présentait une scène calibrée avec des artistes de renom tels Jane Birkin (archi-complet!), Keren Ann & Quatuor Debussy, Florent Marchet ( un triomphe ! ), Bertrand Belin seul en scène pour un set folk acoustique très réussi, Arooj Aftab (étonnante sur scène !) et une jeune pousse de la chanson dont on devrait entendre parler dans les mois qui viennent : Elliott Armen.

Côtés sensations fortes, nous retiendrons les passages très remarqués des deux stéphanois Terrenoire (prestations à proprement parlé hallucinantes !) avec une mention spéciale pour Bob Sinclar & Pedro Winter qui ont mis le feu sur le parvis de l’hôtel de ville. Challenge et pari réussi pour Gérard Pont et les équipes de Mogane Production qui accompagnent le festival depuis plusieurs années maintenant. Rendez-vous est déjà pris pour l’été prochain.

Jean-Christophe Mary



MERCREDI 29 juin

Scène du Parvis :

18h10 : Lonny

19h00 : PR2B

19h50 : Chiloo

20h15 : Jacques

21h05 : Rouquine

21h30 : L’Impératrice

23h00 : Clara Luciani

Scène du Salon :

20h00 : Keren Ann & Quatuor Debussy

21h00 : Jane Birkin

JEUDI 30 JUIN

Scène du Parvis :

18h00 : Youv Dee

19h00 : Jazzy Bazz

19h50 : Sam

20h15 : Alpha Wann

21h05 : Isha

21h30 : Thylacine

22h55 : Vitalic

Scène du Salon :

19h00 : Florent Marchet

19h45 : Bachar Mar-Khalifé

20h45 : Superpoze

VENDREDI 1er JUILLET

Scène du Parvis :

18h00 : Pierre de Maere

18h50 : Aloïse Sauvage

19h35 : Bianca Costa

20h00 : Terrenoire

20h45 : The Doug

21h10 : Juliette Armanet

22h40 : Bob Sinclar & Pedro Winter

Scène du Salon :

19h00 : Elliott Armen

19h45 : Arooj Aftab

20h45 : Bertrand Belin