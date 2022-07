Les 5 Terres, tome 8, Plus morte que morte

Plus morte que morte est le huitième tome de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt, paru en mai 2022. Une bande dessinée du collectif de scénaristes Lewelyn, et Jérôme Lereculey, pleine de rebondissements, d’action, de révélations, pour différents personnages.

Au clan du Sistre, l’oncle d’Alissa s’inquiète pour elle. Il demande à ses nièces de se calmer car Alissa a besoin de repos. Il rappelle qu’elle est mal en point, et que le moins que l’on puisse dire ce que celles qui l’ont frappé ne l’ont pas ratée ! Tashen, le frère d’Alissa s’énerve, il veut aller massacrer une par une les membres du Coucal et prendre son temps… Kital explique qu’il a du mal à croire qu’Alissa se soit fait démonter par des gamines ! Mana réplique qu’Alissa venait de se battre avec une foldingue plutôt solide. Aussi, les membres du Coucal ont dû la prendre par surprises… Djen réfléchit, on l’avait prévenu que depuis qu’ils avaient délaissé les friches pour se recentrer sur les docks, les membres du Coucal commençaient à se croire tout permis ! Il aurait dû écouter… Maintenant, si le bruit se répand qu’Alissa s’est fait démolir au coin d’une rue, il ne restera plus grand-chose du clan du Sistre…

L’intrigue est une nouvelle fois bien posée et découpée, dans ce nouveau tome, qui revient sur chacun des protagonistes. Alissa qui est laissée pour morte, tente de se remettre, au sein de son clan qui semble bien fébrile. Aussi, ils décident de prendre les devants, avant de se faire avoir par le clan du Coucal. Mais rien ne se passe comme prévu. En effet, Hisa, à la tête du Coucal est bien plus maligne qu’il n’y semblerait… Les tensions entre les deux clans et le sang sont au cœur de cette bande dessinée qui révèle aussi la mésaventure d’Otsue et Teruo, qui se retrouvent seuls au milieu de la jungle, l’espoir de pouvoir sauver son fils, pour Thori, les investigations de Shin, pour éclaircir un assassinat… On retrouve aussi Keona qui tente d’en apprendre plus sur la politique de son royaume. Les destins s’entrecroisent quelque peu, dans Alysandra, qui semble moins paisible qu’elle n’y paraît et cache de nombreux sombres secrets. Le dessin est toujours réussi, beau, détaillé, au découpage parfait, au trait précis, fluide et vif, offrant un bel album à découvrir.

Plus morte que morte est le huitième tome de la saga anthropomorphique Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Un album riche et dense, en rebondissements, avec des combats, des révélations, des désillusions, de l’espoir, des craintes, des envies, des mystères…

