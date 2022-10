General Elektriks en concert à l’Espace Léo Ferré de Monaco le 6 novembre

Dimanche 6 novembre, il y aura de l’ambiance à l’Espace Léo Ferré de Monaco. Avec son énergie communicative, General Elektiks promet de faire danser le public !

Hervé Salters présentera sur scène son sixième album, épopée sidérale et sidérante mixée par le collaborateur de longue date Mike Cresswell. « Party Like A Human » s’impose comme le grand disque exploratoire d’une période clé : interstellaire, nomade et organique, aux croisements des voyages stratosphériques de Thomas Pesquet et du cinéma humaniste d’une Chloé Zhao, préfigurateur d’une ère de changements radicaux.

La question du “Je” n’a jamais vraiment compté pour General Elektriks : supplantée par l’actualité, la première personne du singulier laisse sa place ici à des inquiétudes universelles, légitimes. Crise climatique, capitalisme effréné, asphyxie environnementale, egos surgonflés : autant de questions que posent ces 13 titres, relayées par un collectif de voix d’âges et d’horizons variés, featurings éclairés et symboles d’un destin commun. “C’était important pour moi de ne pas être seul derrière le micro sur ce disque, de partir à plusieurs pour cette exploration, explique Salters. J’ai fait appel à des gens dont j’adore l’approche artistique, qui pratiquent le genre d’équilibrisme esthétique qui m’inspire.” Lateef The Truthspeaker (historiquement seul invité par le passé, sur le premier album de GE), la chanteuse brésilienne Céu (dont Hervé a co-réalisé les deux derniers albums, et pour lesquels il a reçu deux Latin Grammies), le rappeur Quelle Chris (« son album Guns est un de mes albums de hip hop préférés de ces dernières années »), le guitariste Jeff Parker (Tortoise) mais aussi l’actrice franco-grecque Ariane Labed (On l’a vue récemment dans “The Lobster” de Yorgos Lanthimos) se joignent à l’expédition. Autant d’échantillons d’humanité injectés.

Hervé Salters aborde des thèmes importants, plus que jamais d’actualité, mais toujours sur des mélodies entraînantes et énergiques.

Pour découvrir l’univers de General Elektriks et danser toute la soirée, rendez-vous à l’Espace Léo Ferré de Monaco dimanche 6 novembre à 20h30.