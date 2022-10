Stimuli – La collection de jeux sensoriels Kaloo

La marque française Kaloo, qui depuis 1998, combien deux valeurs, pour les tout-petits, le câlin et la douceur. La marque, depuis plus de vingt ans, surprend et innove toujours, proposant de belles collections à découvrir et à offrir, pour l’éveil des petits. Stimuli est une nouvelle collection de jeux sensoriels tout doux, pour les bébés.

Kaloo, marque française de peluches, doudous et cadeaux de naissance, présente, cette année, une nouvelle collection doucement colorée de jouets d’éveil sensoriels. Des jouets pour éveiller les bébés, développés en collaboration avec des psychomotriciens, pour accompagner les tout-petits, à chaque étape de leur développement. Kaloo propose différents jouets sensoriels, pour accompagner les enfants dans leur développement, à travers différents sens, comme la vue, le toucher, l’ouïe, tout en stimulant la motricité.

Stimuli présente un bel éventail de jeux sensoriels, avec un culbuto, une maracas, des doudous sensoriels, un livre évolutif, une balle de préhension, des balles sensorielles, ainsi qu’un tapis d’éveil évolutif et sensoriel. Dans cette belle collection, France Net Infos a eu un faible pour Ma Maracas. Un jeu sensoriel tout doux, idéal pour le développement de la préhension, pour les bébés, dès la naissance.

La maracas est comme un hochet, avec le corps du petit chaton que les petits peuvent parfaitement tenir en main. Sa tête contient des petites billes, qui retentissent lorsque le jouet est secoué. La tête en velours et brodée, présente un joli minou, le corps est tout aussi doux, dans un tissu tout doux et moucheté. A la base, une petite queue verte pelucheuse, apporte encore plus de douceur, une nouvelle texture à découvrir. Enfin, les oreilles sont moins souples, plus raides, mais fines au toucher, de la même couleur que la queue, pour une belle harmonie.

La taille du jouet sensoriel est parfaitement adaptée aux mains des tout petits, qui pourront facilement appréhender l’objet. Les enfants vont rapidement comprendre que l’action de bouger l’objet, produit une réaction, celui du bruit. La coordination œil-main est ainsi travaillée. Les sens, comme la vue, le toucher et l’ouïe, sont mis en éveil, avec cette maracas adorable, douce, de belles couleurs et un fond musical, lorsqu’on l’agite.

Kaloo, marque de doudous, peluches et cadeaux de naissance, présente une nouvelle collection de jeux sensoriels. Parmi ces jouets d’éveil adorables et doux, la maracas est idéale, pour les bébés dès la naissance, pour le développement de la préhension, entre autres. Un jouet sensoriel parfait, parmi la collection Stimuli, à retrouver au milieu d’autres cadeaux, au pied du sapin de Noël.

