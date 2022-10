Bonbons et gourmandises de France – Calendrier de l’Avent

Bonbons et gourmandises de France est un calendrier de l’Avent du site BienManger.com. Un calendrier pour patienter, dans la gourmandise, en attendant Noël, et faire un tour de France sucré inédit. Vingt-quatre douceurs croquantes, sucrés ou encore chocolatés, à déguster…

Cette année encore BienManger.com présente un bel éventail de calendriers de l’Avent gourmands, surprenants, à partager, à offrir, à s’acheter et à déguster. Parmi ces derniers, il y a le calendrier de l’Avent Bonbons et gourmandises de France qui présente une sélection de vingt-quatre douceurs sucrées emblématiques de nos régions.

Le calendrier est coloré, avec les couleurs de la France, chacune des faces est bleue, blanche, rouge ou encore noire. Des illustrations rappellent l’hexagone, Paris, les terrasses, la peinture, le vin, les soirées… Des noms de bonbons et gourmandises, viennent agrémenter la boîte, tout comme de jolis cœurs. Le calendrier cartonné se compose de vingt-quatre fenêtres, six sur quatre faces. Dans le désordre, il va falloir chercher les cases, jour après jour…

La boîte débute avec deux calissons d’Aix de la confiserie Roy René, deux bouchées savoureuses et fondantes, au bon goût d’amande. Derrière le deuxième volet se trouvent deux barres de chocolat au lait feuilletine Malakoff. Ainsi de suite, derrière chaque fenêtre se trouvent deux gourmandises, bonbons fourrés, fruités, des pâtes de fruits, des amandes enrobées, des pralines, caramels, carrés de chocolat, et bien d’autres classiques de la confiserie de nos régions. Nos préférés les calissons, les caramels au beurre salé, les carrés de chocolats au lait, les truffettes fantaisies…

Les vingt-quatre fenêtres du cube cachent donc une grande diversité de petites gourmandises sucrées, invitant à parcourir la France, à travers les saveurs. Une belle sélection de grands classiques de la confiserie, choisis auprès des meilleurs artisans, ainsi que par les gourmands de l’équipe de BienManger.com. Le calendrier de l’avent est ainsi unique, proposant des friandises sucrées et chocolatées, de différents artisans, de différentes régions.

Bonbons et gourmandises de France est un calendrier de l’Avent surprend et savoureux, à partager, à découvrir, à offrir et à déguster. Une boîte au décor moderne et pétillant, très peps, qui invite à patienter jusqu’à Noël, dans la gourmandise, à travers un tour de France gustatif.

