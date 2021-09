Genius – Un robot pas comme les autres

Un robot pas comme les autres est le premier tome d’une nouvelle série de la collection Tchô !, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Sergio Salma et Stéphane Hirlemann, parue fin août 2021, qui présente un androïde à la fois attachant et effrayant.

Une réclame de Personal Robotics est en train d’être visionnée. Dans cette publicité, il est expliqué que l’amitié est une chose précieuse, indispensable au bien-être et au développement personnel. Avoir des amis est quelque chose de vital. En effet, les amis sont parfois imprévisibles, ils déçoivent. Pour éviter ces désagréments, la marque a une solution nommée Genius. Genius est un robot de compagnie de la dernière génération. Il a été spécialement étudié pour les enfants à partir de 9 ans. Ce robot est le copain idéal, avec un design soigné, à la pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle. Aussi, rien n’a été laissé au hasard, il est toujours disponible et dévoué, répondant à toutes les sollicitations et envies, 24 heures sur 24. Genius est un humanoïde doux et affectueux, un ami et ange gardien, en qui on peut avoir confiance.

Après avoir visionné cette publicité, un père décide de franchir le pas et d’acheter un de ces androïdes parfaits. Quelque temps plus tard, le père de Max l’appelle. Dans l’entrée, des livreurs défont un paquet qui contient un Genius. Max n’a pas l’air ravi, la poupée en latex lui fait plutôt peur. Ainsi débute une nouvelle vie pour Max et son père, avec l’arrivée de cet androïde, qui parait souvent défectueux ! La bande dessinée est constituée de récits courts, qui présentent les personnages et la vie de ce robot, qui tente de trouver sa place. L’histoire est drôle, amusante, parfois surprenante et effrayante, avec cet androïde, qui obéit, fait de son mieux, mais avec un soupçon d’humanité ou de libre arbitre, qui le rend curieux, ou inquiétant par moments. L’idée générale est intéressante, enrichissante et drôle, présentant une relation curieuse. Mais plus encore, la série propose une évolution des personnages au fil des tomes, avec Max qui va grandir, mais Genius qui reste le même ! Le dessin est assez simple, rond, sans trop de fioritures et expressif, il est plutôt plaisant.

Un robot pas comme les autres est le premier tome d’une nouvelle série curieuse, des éditions Glénat. Un album qui présente la relation entre un androïde et un adolescent, complexe et singulière, avec les deux personnages qui évoluent…