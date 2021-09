Si Pep Guardiola a guidé Manchester City vers son septième titre de Premier League, il devra faire face à une concurrence d’autant plus rude cette saison. La saison 2021/2022 a débuté le 13 août dernier par le match opposant Brentford à Arsenal. Manchester City fera naturellement tout son possible pour conserver son titre chèrement acquis. Mais Chelsea, Manchester United et Liverpool ne l’entendent pas de cette oreille. Voici un bref résumé de ce que vous devez savoir sur les favoris et les outsiders de cette nouvelle saison de Premier League qui s’annonce palpitante.

Qui sont les favoris pour remporter la Premier League anglaise ?

Si l’on en croit les bookmakers, c’est Manchester City qui dispose des meilleures chances de conserver son titre en remportant la Premier League pour la huitième fois. Sa cote vainqueur, au moment de la rédaction de cet article, est de 2,10 chez Unibet. Ce pronostic foot Premier League anglaise 2021 est d’ailleurs celui qui semble faire l’unanimité chez les principaux bookmakers. Et pour cause, Manchester City a terminé la saison précédente avec 12 longueurs d’avance sur leurs rivaux de Manchester United. C’est surtout en seconde partie de saison que les Citizens ont réussi à faire la différence. Outre la Premier League, ils ont également raflé la Carabao Cup et ont atteint la phase finale de la Champions League (défaite face à Chelsea) et de la Community Shield. Nul doute qu’il s’agit d’un prétendant sérieux au titre.

Qui sont les outsiders pour remporter la Premier League ?

Difficile de faire un pronostic foot Premier League sans évoquer les chances de Chelsea. La victoire du club londonien en Ligue des Champions est encore dans toutes les têtes. Les hommes de Thomas Tuchel ont-ils toutes les cartes en main pour être sacrés vainqueurs de la Premier League ? En tout cas, vu leur liste impressionnante de jeunes attaquants, les Blues vont sûrement faire valoir tout leur potentiel pour détrôner Manchester City.

Autres grands favoris, les Mancuniens de Manchester United. Toujours à la recherche d’un titre de champion d’Angleterre depuis le départ d’Alex Ferguson en 2013, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont connu une transition compliquée avant de revenir sur le devant de la scène en 2016. La défaite de Manchester United face au Villarreal en finale de la Ligue Europa a également suscité quelques critiques sur la gestion de l’équipe. Toutefois, n’oublions pas que Manchester United a terminé la seconde place du classement final de la Premier League 2020-2021. Et si les Red Devils offrent du beau jeu, ils pourraient fort bien tenir le haut du pavé.

Si Liverpool a remporté l’édition 2019-2020 de la Premier League, les Reds ont eu plus de mal à garder le cap lors de l’édition 2020-2021. Malgré une entame de championnat assez convaincante, ils ont accumulé quelques déconvenues en partie imputables à l’absence du pilier défensif Virgil van Dijk. C’est une poussée de dernière minute lors de la dernière journée de championnat qui a permis aux Liverpuldiens d’arracher la troisième place au classement général. Si vous voulez un conseil pronostic foot, surveillez de près l’équipe de Liverpool FC car elle pourrait revenir aux avant-postes.

Qui sont les outsiders de la Premier League ?

Et si Tottenham créait la surprise et devenait champion de Premier League pour la troisième fois (après 1951 et 1961) ? Après le limogeage de José Mourinho en avril 2021, c’est l’ancien entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, qui en a pris les rênes. S’il a fait forte impression chez les Wolves, pourra-t-il en faire autant chez Tottenham ? Là est la question. D’autant qu’une défection de Harry Kane risque de compliquer les choses pour les Spurs.

L’année dernière, Arsenal n’a terminé qu’à la huitième place du championnat anglais, loupant de peu la qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Les Gunners de Mikel Arteta vont se démener comme de beaux diables pour tenter de se racheter et finir au moins dans le Top 4. Lors de la saison dernière, Leicester City a maintenu la pression sur Manchester City et s’est même maintenu dans le Top 4 pendant longtemps avant de s’effondrer dans les dernières journées et finir à la cinquième place du championnat. L’équipe de Brendan Rodgers pourrait aussi rééditer cet exploit et, pourquoi pas, finir dans le Top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions.