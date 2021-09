Wynd T1 – Une aventure médiéval-fantasy chez Urban Kids !

Autrefois, le monde vivait en paix, grâce à un équilibre entre humains et créatures magiques. Mais, malheureusement, rien n’est éternel. À présent, Wynd, un jeune garçon aux pouvoirs magiques, est obligé de cacher ses origines, pour vivre une vie, à peu près normale, dans la ville fortifiée de Tubeville.

C’est lorsque le fils du Roi disparaît, que son destin va l’obliger à rejoindre des contrées plus « sécures », pour lui, et ses compagnons d’aventures.

Une incroyable épopée en trois tomes, dont le premier est disponible depuis le 20 Août 21, aux Éditions Urban Comics/ Collection Urban Kids. (+12)

Le décor :

Une chambre, la nuit … Wynd, un jeune garçon, bercé par la brise, est en plein cauchemar. Il se réveille pour constater sa transformation. Des mains griffues, les dents qui tombent, il mute en une créature effrayante et immense. Olyve, sa meilleure amie, alertée par le bruit, rentre dans la chambre, pensant que Wynd a été dévoré par cette créature … Elle le frappe jusqu’à la mort …

Une chambre, le jour … Il est déjà l’heure d’aller travailler. Olyve s’empresse de réveiller Wynd, qui semble ne pas avoir entendu la cloche du matin !!!! Tout d’eux sont comme frère et soeur depuis que Molly, leur « mère » a sauvé ce mignon bébé aux oreilles pointues, des tueries d’antan. Mais, en contrepartie, le jeune garçon doit impérativement cacher le seul signe distinct qui pourrait compromettre sa vie : ses oreilles. Car, dans la ville fortifiée de Tubeville, le Roi continue de combattre la magie, et les “sang-troubles” pour protéger le dernier Empire Humain.

Aussi, tandis que Wynd essaye de mener une vie des plus « normale », entre travail, et observation secrète du jardinier de la cour dont il est amoureux, au palais, se trame un autre drame. Le Prince refuse de reprendre le trône de son père mourant. Des “fleurs-fadets” apparaissent dans le jardin du Roi. La contamination paraît évidente. Et, par-dessus tout, le Roi missionne à nouveau celui que tous redoute : l’Écorché et sa milice assassine, afin d’éradiquer le maximum de « sang-troubles ».

Il est temps de prendre le large pour Wynd, mais pas sans sacrifices …

Le point sur le comics :

Enfin !!! Cette petite tuerie nous arrive traduite en français aux Éditions Urban Comics, dans la Collection Urban Kids. car, oui, j’avoue, cette série en trois tomes est destinée aux pré-teens et aux teens. Pourtant, elle fait parfaitement le job pour les adultes rêveurs que nous sommes !!!

Le duo talentueux James Tynion IV et Michael Dialynas ( The Woods) remettent le couvert pour nous embringuer dans une aventure médiéval- fantasy originale et pleine de sens.

Divisée en chapitres distincts, le comics, aussi dense qu’épique, se dévore avec passion et intérêt. Au-delà de cette histoire entre légendes, magie et aventures, on découvre un univers ensorcelant abordant les thèmes de la différence, de l’acceptation de l’autre et de soi-même. Un personnage principal, ce Wynd, qui cache ses « origines », sans vraiment les connaître puisqu’il est orphelin. Mais aussi ses préférences intimes et affectives.

Grâce au voyage contraint qui s’offre à lui, il va devoir s’accepter, grandir émotionnellement … une quête initiatique en soi, superbement illustrée pages après pages, pour nous emporter dans ce monde fourmillant de créativité !!!

La conclusion :

Le début d’une saga prometteuse en trois tomes : Wynd aux Éditions Urban Comics/ Urban Kids se veut être un petit chef d’œuvre d’inventivité, mêlant univers à la Miyazaki, mondes infinis à la Tolkien, et ambiance mystique !!! THE mix de la démesure qui promet une aventure épique à la conclusion grandiose !!! Bien entendu, ce premier tome n’est qu’un avant-goût de la quête qui attend le protagoniste principal !!!! Mais mon petit cœur est déjà complètement sous le charme, emprisonné par les toiles tentaculaires de l’aventure qui se dessine sous mes petits yeux écarquillés !!!!